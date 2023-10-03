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Linbay好油自導自演大翻車！蔡清祥：後續檢察官會積極追查

▲法務部長蔡清祥說，「Linbay好油」好油自導自演案件，目前由桃園地檢署積極偵辦中。（圖／記者林怡昕攝，2023.10.03）
▲法務部長蔡清祥說，「Linbay好油」好油自導自演案件，目前由桃園地檢署積極偵辦中。（圖／記者林怡昕攝，2023.10.03）

記者林怡昕／台北報導

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘因踢爆進口蛋爭議，遭網友恐嚇威脅其家人安危，警方鎖定涉案且有國民黨黨工背景的許哲賓，進行搜索並約談到案，不料，許嫌竟稱，恐嚇案是林裕紘指示他所為，林裕紘稍早也坦承此作為。對此，法務部長蔡清祥今（2）日回應，事件由桃園地檢署積極偵辦中，今天凌晨2點也經檢察官聲押，法院獲准，後續桃園地檢署檢察官還會積極追查。

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「Linbay好油」版主林裕紘因踢爆巴西蛋疑雲，遭網友恐嚇威脅其家人安危，檢方昨晚證實，警方鎖定涉案且有國民黨黨工背景的許哲賓，進行搜索並約談到案，許嫌供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為，檢警並查扣其手機內存有雙方討論恐嚇案的通話錄音，讓整起事件疑為自導自演，而稍早林裕紘也坦承此作為。

對此，蔡清祥今天接受媒體聯訪時回應，事件由桃園地檢署積極偵辦中，今天凌晨2點也經檢察官聲押，法院獲准，後續桃園地檢署檢察官還會積極追查。至於罪名為何？蔡清祥則說，涉及到什麼罪名，會依照事實認定。

針對國民黨立委馬文君被指控外洩潛艦國造資料，為何遲至昨天才分案？蔡清祥回應，上禮拜從報導中知道這件事情後，高檢署、調查局都已經在積極進行了解，後來因為連假關係沒有進行分案，不過昨天一大早按照程序分案。


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