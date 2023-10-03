▲台灣第一三共愛分享心關懷　中秋暖心相伴新北萬金長者

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▲第一三共「愛分享，心關懷｣活動透過陪伴長輩、互動學習來促進長輩身心健康。
林美智雄董事總經理表示，第一三共公司是一家國際製藥公司，我們持續地創新並提供高品質的藥品以滿足病患多樣化的醫療需求，希望為民眾的健康生活做出貢獻。我們也鼓勵員工參與社會公益活動，「愛分享，心關懷｣是第一三共多年來促進老年身心健康的活動之一，期望能透過公司的資源和員工的愛心對社會有所回饋。第一三共今年除了募集員工志工一起規劃並參與關懷長者活動外，公司也捐款支持介惠獨老照顧與陪伴服務，期盼發揮拋磚引玉效果，喚起社會對老人關懷議題的重視，讓各界一同為關懷台灣社會而努力。
▲黏土美勞能促進長輩手部運動和手眼協調能力，中秋佳節前帶給長輩歡樂及美好的體驗回憶。
介惠基金會執行長施欣錦表示，很感謝第一三共支持介惠偏鄉長者照護專案，讓長輩們在托老中心開心的學習、活動、互相陪伴。介惠社會福利慈善基金會於1987年成立至今已超過30年，從全國性慈善救濟服務為起點，1999年轉型為直接服務機構，為偏鄉老人提供居家照顧服務。以「在地人服務在地人」的理念推動服務，不僅讓偏鄉失能老人及身障者得到持續性的專業照顧，更為偏鄉婦女及青年創造工作機會，目前在屏東、新北及彰化地區設有服務據點，藉由深耕原鄉的基礎，繼續推動偏鄉社區的培力與專業照顧服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59474
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