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台灣第一三共愛分享心關懷　中秋暖心相伴新北萬金長者

▲台灣第一三共愛分享心關懷　中秋暖心相伴新北萬金長者
▲台灣第一三共愛分享心關懷　中秋暖心相伴新北萬金長者

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】台灣將於2025年邁入超高齡社會，如何促進長者身心健康已是社會的重要課題之一。台灣第一三共公司為落實企業社會責任，長期關注長者身心健康議題，今年首次與介惠社會福利慈善基金會合作，於9月22日及9月27日分別在新北市萬里瑪鋉及金山金包里公共托老中心舉辦「愛分享，心關懷｣ 長者關懷活動，由台灣第一三共董事總經理林美智雄先生帶領27名員工志工，與長輩們一起唱跳暖身操及手做花朵黏土作品，除了增加長輩社交互動之外，也透過黏土美勞促進長輩手部運動和手眼協調能力，希望在中秋佳節前帶給長輩歡樂的體驗及美好回憶。

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▲第一三共「愛分享，心關懷｣活動透過陪伴長輩、互動學習來促進長輩身心健康。

林美智雄董事總經理表示，第一三共公司是一家國際製藥公司，我們持續地創新並提供高品質的藥品以滿足病患多樣化的醫療需求，希望為民眾的健康生活做出貢獻。我們也鼓勵員工參與社會公益活動，「愛分享，心關懷｣是第一三共多年來促進老年身心健康的活動之一，期望能透過公司的資源和員工的愛心對社會有所回饋。第一三共今年除了募集員工志工一起規劃並參與關懷長者活動外，公司也捐款支持介惠獨老照顧與陪伴服務，期盼發揮拋磚引玉效果，喚起社會對老人關懷議題的重視，讓各界一同為關懷台灣社會而努力。

▲黏土美勞能促進長輩手部運動和手眼協調能力，中秋佳節前帶給長輩歡樂及美好的體驗回憶。

介惠基金會執行長施欣錦表示，很感謝第一三共支持介惠偏鄉長者照護專案，讓長輩們在托老中心開心的學習、活動、互相陪伴。介惠社會福利慈善基金會於1987年成立至今已超過30年，從全國性慈善救濟服務為起點，1999年轉型為直接服務機構，為偏鄉老人提供居家照顧服務。以「在地人服務在地人」的理念推動服務，不僅讓偏鄉失能老人及身障者得到持續性的專業照顧，更為偏鄉婦女及青年創造工作機會，目前在屏東、新北及彰化地區設有服務據點，藉由深耕原鄉的基礎，繼續推動偏鄉社區的培力與專業照顧服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59474

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