路透：美提前通知北京　擬10月更新晶片出口禁令

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這名美國官員表示：「根據與政府官員的對談，中華人民共和國一直期待（規定）屆滿一週年之際能有所更新。」初版規範於2022年10月7日推出。
這名官員說，美國官員數週來提供了資訊給中方對口。這名官員不願揭露特定談話內容的細節。
美國商務部不予置評；中國駐華府大使館發言人也「無可奉告」。
提前通知中國規範更新，是拜登政府更努力穩定與北京關係的行動一環。美國今年2月決定擊落中國間諜氣球，導致兩國緊張局勢急劇升高。
拜登政府近來也派遣數名高階官員訪問中國，包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月的中國行。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）9月也與中國外交部長王毅會談。
美方去年10月公布的限制措施，試圖透過截斷中國取得先進人工智慧晶片的管道，並限制中國從美國進口最精密晶片製造工具，來阻止美國技術被用來增強中國的軍事實力。
拜登政府希望中國國家主席習近平出席11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，這對出口規範更新公布的時機也有影響。
知情人士透露，官員試圖避免在APEC峰會前夕公布消息，認為這可能會影響習近平的出席意願；任何未在10月初準備好公布的規範，都有可能等到峰會後才公布，以免激怒中國。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1121003