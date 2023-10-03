▲專訪／靠吃來紓壓！黃薇渟罹「胃食道逆流」靠這招緩解不適　飲食菜單公開

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她接著透露，《女兒大人加個賴》戲劇開拍時候，想靠運動訓練自己的意志力，三天做提臀運動，在家就可以做，連續三天，休個一天，感覺屁股真的有翹起來。運動頻率以次數為主，一次180-200下。不過，稱之為「吃東西就是大抒壓」的黃薇渟透露，前陣子胃食道逆流極度嚴重，因為壓力很大的時候，會選擇在睡前吃東西，因此讓腸胃生病了，僅能選擇斷食調整腸胃。一般而言，睡前四個小時盡量不要吃東西，自己卻在一個晚上吃1/3袋番薯片。進行斷食後，胃食道逆流好了約60%，現在透過飲食方式調整。後期拍戲，包括管霖、狄恩、叔元哥都開始注重身材，但自己勞累導致身體狀況不好，水腫非常嚴重，到現在仍有後遺症。後期拍戲時突然有了一個想法「妳吃了什麼，身體就會變成什麼！」
黃薇渟透露，以前很愛吃炸物，鹽酥雞是我的愛，後期則希望讓身體好一點，無法運動只能靠飲食調適，所以瘋狂吃蛋，一天三到五顆蛋，補充足夠蛋白質長肌肉，消耗脂肪，靠著這套邏輯支撐。另外也培養愛吃雞肉的習慣，目前有調整一部份的飲食狀態，體重也比以前瘦不少。
《女兒大人加個賴》大約1/3的劇情在新竹（前期）、2/3劇情在宜蘭（後期）、她笑稱：「差點以為自己要嫁去新竹。」好玩的是，叔元哥掀起整個劇組減肥與愛美的風潮；在宜蘭當日拍攝完畢，演員與劇組人員相約至運動場，做各種不同的運動。自己是羽毛球組的，還有打籃球、健身組、還有慢跑組、排球組，即便勞累，大家聚在一起做這件事，感覺挺好的。
在宜蘭拍戲時，拍攝地點開車三分鐘附近有一座大洲馬場，很喜歡動物的黃薇渟，一收工就趕緊到馬場，雖然馬都沒有理會自己。《女兒大人加個賴》北、西、東邊都有拍攝景點，這一次卻突然心血來潮想做一件事。黃薇渟問：「大家曾發現，高速公路旁邊有幾座很大尊的佛像嗎？」像是去新竹時會經過兩座佛像、宜蘭則有財神爺，深坑石碇有濟公，自己會特別在收工後，下高速公路去拍攝佛像。因為喜歡觀察文化，對追尋這件事覺得有趣，她笑著說或許可能與喜歡公仔有關，做這一件事好像探險、身心療癒。
中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》週一至週五分別於晚間8點、10點播出。
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