小犬颱風23:30發海上警報！陸警明下午跟上　週三有機會放颱風假

專訪／靠吃來紓壓！黃薇渟罹「胃食道逆流」靠這招緩解不適　飲食菜單公開

▲專訪／靠吃來紓壓！黃薇渟罹「胃食道逆流」靠這招緩解不適　飲食菜單公開
▲專訪／靠吃來紓壓！黃薇渟罹「胃食道逆流」靠這招緩解不適　飲食菜單公開

每日健康-每日都做得到的健康

黃薇渟接受《LIFE 生活網》專訪。
黃薇渟接受《LIFE 生活網》專訪。
黃薇渟演出《女兒大人加個賴》女主角尤婉婷（大碗）。將吃東西視為大抒壓的她，卻無奈被戲稱「零食怪」為自己辯解：已經減少很多食量了！近日接受《LIFE 生活網》專訪分享自己維持身材的方法。喜歡透過吃來紓壓的她坦言，前陣子胃食道逆流極度嚴重，透過這幾招改善腸胃，目前已好轉60%，並且公布自己的飲食與運動菜單。除此之外，她更分享自己的獨特興趣：「收工後下高速公路去拍攝佛像！」好像探險，有療癒的感覺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
被戲稱「零食怪」的黃薇渟說，自從《鐘樓愛人》被胡宇威提過之後，就開始減少份量了。不過很多粉絲很多人都知道自己很愛吃，偶爾會送兩大箱零食，幫我補充能量。那喜歡吃零食的自己，到底怎麼維持身材？她笑著說，就只吃零食啊。飾演《仙女姐姐來我家》珍珠時候狂節食，拒絕零食，告訴自己食物很難吃，以工作為優先，只是一打開開關容易停不住。

黃薇渟坦言吃東西是大抒壓，卻不小心讓腸胃生病，導致胃食道逆流。
黃薇渟坦言吃東西是大抒壓，卻不小心讓腸胃生病，導致胃食道逆流。
她接著透露，《女兒大人加個賴》戲劇開拍時候，想靠運動訓練自己的意志力，三天做提臀運動，在家就可以做，連續三天，休個一天，感覺屁股真的有翹起來。運動頻率以次數為主，一次180-200下。不過，稱之為「吃東西就是大抒壓」的黃薇渟透露，前陣子胃食道逆流極度嚴重，因為壓力很大的時候，會選擇在睡前吃東西，因此讓腸胃生病了，僅能選擇斷食調整腸胃。一般而言，睡前四個小時盡量不要吃東西，自己卻在一個晚上吃1/3袋番薯片。進行斷食後，胃食道逆流好了約60%，現在透過飲食方式調整。後期拍戲，包括管霖、狄恩、叔元哥都開始注重身材，但自己勞累導致身體狀況不好，水腫非常嚴重，到現在仍有後遺症。後期拍戲時突然有了一個想法「妳吃了什麼，身體就會變成什麼！」

黃薇渟透露，以前很愛吃炸物，鹽酥雞是我的愛，後期則希望讓身體好一點，無法運動只能靠飲食調適，所以瘋狂吃蛋，一天三到五顆蛋，補充足夠蛋白質長肌肉，消耗脂肪，靠著這套邏輯支撐。另外也培養愛吃雞肉的習慣，目前有調整一部份的飲食狀態，體重也比以前瘦不少。

 

▲ 黃薇渟透過飲食調整改善身體狀況，補充足夠蛋白質長肌肉，消耗脂肪。
▲ 黃薇渟透過飲食調整改善身體狀況，補充足夠蛋白質長肌肉，消耗脂肪。
《女兒大人加個賴》大約1/3的劇情在新竹（前期）、2/3劇情在宜蘭（後期）、她笑稱：「差點以為自己要嫁去新竹。」好玩的是，叔元哥掀起整個劇組減肥與愛美的風潮；在宜蘭當日拍攝完畢，演員與劇組人員相約至運動場，做各種不同的運動。自己是羽毛球組的，還有打籃球、健身組、還有慢跑組、排球組，即便勞累，大家聚在一起做這件事，感覺挺好的。

在宜蘭拍戲時，拍攝地點開車三分鐘附近有一座大洲馬場，很喜歡動物的黃薇渟，一收工就趕緊到馬場，雖然馬都沒有理會自己。《女兒大人加個賴》北、西、東邊都有拍攝景點，這一次卻突然心血來潮想做一件事。黃薇渟問：「大家曾發現，高速公路旁邊有幾座很大尊的佛像嗎？」像是去新竹時會經過兩座佛像、宜蘭則有財神爺，深坑石碇有濟公，自己會特別在收工後，下高速公路去拍攝佛像。因為喜歡觀察文化，對追尋這件事覺得有趣，她笑著說或許可能與喜歡公仔有關，做這一件事好像探險、身心療癒。

《女兒大人加個賴》劇組演員相處歡樂，下戲後會一起做運動。
《女兒大人加個賴》劇組演員相處歡樂，下戲後會一起做運動。
 

中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》週一至週五分別於晚間8點、10點播出。

服裝提供：rag&bone

延伸閱讀
郭書瑤大方分享「一週健身菜單」　曝瘦身不會瘦到胸祕訣
最近開始飄散「老人味」？泌醫7招讓你恢復自信

開「心」不害怕！外科醫師解惑心臟瓣膜手術常見問題

台灣第一三共愛分享心關懷　中秋暖心相伴新北萬金長者

公費流感疫苗應開放民眾選擇廠牌？　疾管署提出「這原因」回絕外界訴求

80萬YTR老爸「腦瘤二度爆裂」！直播淚吐最壞打算：可能變植物人

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞