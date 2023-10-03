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美元指數升破107！銀行祭活存年息最高5.68%　專家提醒短線風險

▲美元指數衝破107，銀行持續祭出美元高利存款方案，外匯專家則提醒美元短線風險。（圖／記者顏真真攝）
▲美元指數衝破107，銀行持續祭出美元高利存款方案，外匯專家則提醒美元短線風險。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美元指數漲破107，新台幣兌美元今（3）日早盤貶破32.3元，不少投資人也想再買美元，然後放定存來鎖住高利率。銀行也看準客戶需求，持續推出美元高利存款方案，甚至有外銀祭出活存年息最高5.68%。不過，外匯專家也提醒，美元短線追高有風險，尤其美國升息已近尾聲，再推升美元力道有限，當然，如果放在美元資產的是閒錢，又想鎖住美元高利率，建議要選擇1年以來定存，並採固定利率，才有鎖住高利的效果。

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外幣存款可說是近年來熱門的理財管道，不僅能分散資產風險，還可賺取較高的利息收入，尤其是作為主流貨幣的美元，具有穩定性高、流動性佳、其存款利率也是近期市場相對高的貨幣，也是民眾挑選外幣資產的首選，尤其近來美元指數進一步升破107，加上美國從去年暴力升息所向無敵，美元仍具有利差優勢，即便9月聯準會暫停升息，但暗示今年還可能再升息，而且在經濟數據支持下，美元高利率恐維持更長時間。

目前不少銀行也持續推出高利美元存款方案。滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘就表示，當前美元利率居高不下，滙豐觀察到美金成為多數客戶不可缺少的資產組合之一，為幫助客戶更能有效運用資金，滙豐再推出這一波5.68%美金活存優利方案給卓越理財新客戶，每人最高額度達100萬美元，真正能讓客戶享受優利，不必擔心通貨膨脹的增加速度。當然，卓越理財新客戶除了可享受 5.68%的美金活存優利活動外，也可視自身的資產配置需求，選擇美金定存最高年息 6.6%，

安泰銀行也推出金美利外幣定存專案，臨櫃以新資金辦理美元定存5個月定存利率4.60%，6個月定存利率4.90%，單筆最低5千元，最高30萬元，同時開放企業法人戶也可享受高利優惠，在面對美元利率高檔之際，不僅自然人客戶可趁機鎖定美元高利定存，法人戶同樣可將企業資金鎖定美元高利定存專案進行配置賺取利息。

彰化銀行至10月31日止也推出「美元定存利率優惠專案」，單筆達1千美元1個月期年息4.3%、3個月期4.4%、6個月4.5%；單筆達1萬美元，1個月期年息4.48%，3個月4.58%，6個月期4.68%、1年期5%；單筆達50萬元以上，限量5億美元，3個月期年息5.2%，6個月5.3%，適用對象包括國內分行客戶、OBU客戶，只是OBU客戶僅適用臨櫃，數位存款客戶僅適用網銀，而且限由他行匯入或現鈔存入及以新台幣存款結購或其他外幣存款換匯存入的美元。

不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時則提醒，美元短線過熱，不建議追高，畢竟美國升息近尾聲，推升美元力道有限，只是美元也跌不太下去，畢竟美元利差優勢還在，散戶在買，法人在賣，回檔不容易，目前也還沒看到，因此，預期美元仍會在相對高檔。

由於美元仍持續強勢，新台幣兌美元今日早盤也貶破32.3元，陳有忠仍建議，若未來半年有新台幣資料需求，反而可趁此拋匯換些新台幣，32元是不錯價位。當然，若放在美元資產都是閒錢，他建議選擇長天期1年期以上美元定存或是美元保單，並採固定利率，因為未來美國可能降息，這樣才能持續具有利差優勢，而且從過去美元走勢來看，每3年一個循環，即漲3年後就會跌1年，之後會再漲回，即便之後美元跌，因有鎖住高利，還是有利差可賺。

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