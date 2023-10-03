美元指數升破107！銀行祭活存年息最高5.68%　專家提醒短線風險

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目前不少銀行也持續推出高利美元存款方案。滙豐（台灣）銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘就表示，當前美元利率居高不下，滙豐觀察到美金成為多數客戶不可缺少的資產組合之一，為幫助客戶更能有效運用資金，滙豐再推出這一波5.68%美金活存優利方案給卓越理財新客戶，每人最高額度達100萬美元，真正能讓客戶享受優利，不必擔心通貨膨脹的增加速度。當然，卓越理財新客戶除了可享受 5.68%的美金活存優利活動外，也可視自身的資產配置需求，選擇美金定存最高年息 6.6%，
安泰銀行也推出金美利外幣定存專案，臨櫃以新資金辦理美元定存5個月定存利率4.60%，6個月定存利率4.90%，單筆最低5千元，最高30萬元，同時開放企業法人戶也可享受高利優惠，在面對美元利率高檔之際，不僅自然人客戶可趁機鎖定美元高利定存，法人戶同樣可將企業資金鎖定美元高利定存專案進行配置賺取利息。
彰化銀行至10月31日止也推出「美元定存利率優惠專案」，單筆達1千美元1個月期年息4.3%、3個月期4.4%、6個月4.5%；單筆達1萬美元，1個月期年息4.48%，3個月4.58%，6個月期4.68%、1年期5%；單筆達50萬元以上，限量5億美元，3個月期年息5.2%，6個月5.3%，適用對象包括國內分行客戶、OBU客戶，只是OBU客戶僅適用臨櫃，數位存款客戶僅適用網銀，而且限由他行匯入或現鈔存入及以新台幣存款結購或其他外幣存款換匯存入的美元。
不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時則提醒，美元短線過熱，不建議追高，畢竟美國升息近尾聲，推升美元力道有限，只是美元也跌不太下去，畢竟美元利差優勢還在，散戶在買，法人在賣，回檔不容易，目前也還沒看到，因此，預期美元仍會在相對高檔。
由於美元仍持續強勢，新台幣兌美元今日早盤也貶破32.3元，陳有忠仍建議，若未來半年有新台幣資料需求，反而可趁此拋匯換些新台幣，32元是不錯價位。當然，若放在美元資產都是閒錢，他建議選擇長天期1年期以上美元定存或是美元保單，並採固定利率，因為未來美國可能降息，這樣才能持續具有利差優勢，而且從過去美元走勢來看，每3年一個循環，即漲3年後就會跌1年，之後會再漲回，即便之後美元跌，因有鎖住高利，還是有利差可賺。