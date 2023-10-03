▲開「心」不害怕！外科醫師解惑心臟瓣膜手術常見問題

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吃藥或開刀或要看嚴重程度。若只是輕中度瓣膜疾病、僅出現症狀、功能尚未受損，可以考慮使用藥物控制，但大多是以緩解症狀為主，無法延緩疾病進展；若診斷是結構性受損、導致瓣膜功能無法正常運作，屬於重度病況，必須接受心臟外科手術才能有效治療。
瓣膜是心臟控制血流方向的重要關卡，左邊心臟的「主動脈瓣膜」及「二尖瓣」更是人體重要的瓣膜，當瓣膜狹窄或閉鎖不全會造成血液逆流、增加心臟額外負擔，長久下來可能導致心律不整、心肌肥厚或擴大、甚至心臟衰竭、中風等風險，務必及早與醫師討論後續治療策略，以遠離併發症威脅。
Ｑ２：心臟開刀手術會不會很危險？
現今開心手術已經相當進步、平均成功率超過9成，但手術還是存在一定的風險，而風險高低則需視病患年齡、病史、疾況而定。病患在接受手術前會做全身電腦斷層看血管和器官結構、抽血檢查肝腎功能、肺功能測試，以及心導管及心臟超音波檢查，確認是否有其他心臟疾病，醫師也會事先提供手術治療計畫，和病患共同討論，以消除顧慮，提升手術安全。
Ｑ３：瓣膜修補手術是不是就不用開胸了？
瓣膜修補跟開不開胸沒有絕對關係，選擇修補或置換，還是要看瓣膜位置及疾病嚴重程度。
修補是保留自己的瓣膜，針對缺損的區域做修補，可以開胸修補、也可以微創修補，一般來說，二尖瓣（又叫僧帽瓣）可以用修補手術治療，但在嚴重感染或風濕性心臟病，結構已嚴重受損，無法修補的情況下才會考慮使用瓣膜置換；而主動脈瓣膜狹窄或逆流，大多以置換為主要治療方式。
Ｑ４：外科瓣膜置換手術有哪些選擇？怎麼進行？
外科瓣膜置換手術選項主要包含傳統開胸手術、小傷口微創開胸手術，會將壞掉的瓣膜切掉，換上新的瓣膜。傳統開胸手術是目前心臟手術的主流，其優點是心臟手術視野非常完整，可以透過同一次手術處理所有心臟結構問題，像是冠狀動脈繞道手術，多瓣膜手術，主動脈手術，手術時間較短，對病人比較安全。缺點在傷口較大、術後恢復期長。
微創手術適合早期還沒有進展嚴重的瓣膜疾病，且沒有合併多項心臟疾病者，藉由特殊的手術器械設備進行手術，例如內視鏡、達文西手臂等，不須將胸骨切開，雖然傷口小、恢復快，但有手術過程相對久的缺點，需要健康狀況尚可負荷的年輕病患。
Ｑ5：外科瓣膜置換手術會有後遺症嗎？
後遺症的比例不高，但手術過程中若發生併發症，還是會有中風、出血、心臟衰竭等長期後遺症風險，務必配合定期回診追蹤，遵從醫囑治療。
另外，瓣膜依材質不同，大部分可耐用10年以上、甚至終身使用，但還是有些狀況可能需要二次手術，比如說感染心內膜炎，以及使用年限相較短的生物瓣膜（豬或牛），可能會面臨退化問題，就需要手術更換。
Ｑ6：人工瓣膜要怎麼選？金屬瓣膜、豬瓣膜、牛瓣膜優缺點？
人工瓣膜分成金屬瓣膜及生物瓣膜，會依照患者自身狀況及年紀給予建議。像金屬（機械）瓣膜較不容易損壞、相對耐用、有健保給付，壞處是得終生服用抗凝血劑，以避免血栓生成，較適合遵從醫囑性佳、規律飲食的年輕族群。
生物瓣膜分為豬瓣膜及牛瓣膜，牛瓣耐用性較高、開口大、特別適合主動脈置換，而豬瓣膜則享有健保給付。生物瓣膜好處是抗凝血劑只需要服用三個月，就可以恢復正常生活，較適合年長者或不願服用抗凝血藥物者。缺點是生物瓣膜還是有其耐用年限，若因退化或感染損壞，可能需要再次手術更換。
Ｑ7：外科術後多久才能正常生活工作？還要注意什麼事？
標準手術當然要等傷口恢復，短期不建議太勞累或舉重物，病人若是做文書工作，大部分在一個月就可以回去工作，粗重勞力的工作，就要等久一點。不少病患有合併高血壓和慢性疾病，術後也要持續控制，配合醫囑服藥和回診！
無論選擇何種瓣膜，都可能有感染或損壞風險，務必最少一年應回診追蹤檢查功能是否正常，藥物則是三個月調整或拿一次。使用抗凝血劑需仰賴醫師掌握劑量，將瓣膜維持在最好的狀態，否則當交互作用沒有控制好，就有血栓生成或中風的危險；若劑量過高，也有胃出血、腦出血等風險，請病患務必定期回診追蹤。此外，若有拔牙或其他手術需求，需主動告知醫師，以利調整藥物。
Ｑ8：聽說手術之前要練習呼吸？為什麼？怎麼練習？
呼吸練習主要以三球式呼吸訓練器進行，練習肺活量、擴張肺部，讓痰能排乾淨。因為術後須肺部復健，長輩容易肺部塌陷、有肺炎風險，術前肺功能評估、衛教、呼吸練習就有助預防風險。藥物雖然也能協助化痰，但更重要的是配合妥善的復健，讓病患及早恢復正常生活。
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