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台科大赴印尼越南招生！免學費每月還給1.2萬、盼碩士生留台工作

▲台科大產學獎學金計畫赴印尼、越南招生，碩士畢業留台灣企業工作。圖為台科大師長面試越南學生。（圖／台科大提供）
▲台科大產學獎學金計畫赴印尼、越南招生，碩士畢業留台灣企業工作。圖為台科大師長面試越南學生。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

台科大與企業首次合作國際產學獎學金計畫，今年10月赴印尼、越南招收外籍生，該計畫由企業贊助學生2年免繳學雜費，以及每月新台幣1萬2千元的生活助學金，學生碩士畢業後需至贊助企業服務2年，外籍生將留台灣服務或赴企業位於母國的分公司服務。
 
台科大今（3）日指出，此次赴外招生，由工程學院副院長王丞浩領軍，行程拜訪胡志明市百科大學、印度尼西亞大學、印尼泗水理工學院，共有機械系、材料系、營建系、自控所、電子系、電機系、資工系、產業創新學院等系所教授們共同參與，現於台科大工程學院擔任助理教授的越南籍武德勝及印尼籍的Iman Adipurnama，也將一同前往向當地學生宣傳來台灣就學與就業的優勢。

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王丞浩表示，此行除了進行各系所雙邊學術交流及洽談交換生事宜之外，也將面試申請碩士班與產學獎學金計畫的外籍生，並推薦表現優秀的學生給企業進行下一步面試。共有奇鼎科技、信創營造、訊凱國際等企業參與台科大產學獎學金計畫，特別的是，工程學院亦受台積電委託挑選1至3位表現優良的學生，由台積電贊助學生每月新台幣1萬5千元獎學金，學生至多可受領2年。

台科大產學獎學金計畫是由企業先提供獎助生名額，再進行產學雙方媒合，接著學生於台科大就讀2年，畢業後留在企業服務2年。就學期間2年的學雜費由合作廠商支付（每學期56,910元，共4學期），此外，每月生活獎助學金新台幣1萬2千元也由合作廠商支付，預計每名學生共計補助51.8萬元。

申請產學獎學金計畫的學生必須為東南亞理工科系名校畢業，申請時需附上英文及中文語言檢定證明，且在台就學期間需學習中文，並於畢業前通過TOCFL檢定入門基礎級，學業成績需保持平均之上，碩一升碩二暑假應至簽約企業實習，學生可以選擇指導教授指定的論文主題，或是以產學合作的形式完成廠商指定的論文主題，並於畢業後留在企業服務兩年。

來台灣已經超過10年的台科大工程學院越南籍助理教授武德勝表示，他在越南唸完胡志明大學化工碩士後，因獎學金來台科大就讀第2個碩士學位，原本計畫碩士畢業後前往歐美國家攻讀博士，但因為愛上台灣的生活環境，於是接續於台科大化工所博士班完成學業並來台工作。

武德勝說，從來沒想過自己會在台灣待這麼長的時間，甚至是留下來工作，是台科大改變了他的想法，讓他覺得在台灣是有發展的，在這邊的生活非常快樂，已把台灣當第二個家。

武德勝說，之前留台的外籍生比較少，近年來，越來越多外籍生來台工作，不只是電子、機械等科技領域，也有不少企管所的學生留台，現在除了研究生，連大學部學生畢業後在台灣選擇工作的情形也增加許多，武德勝認為，台灣有良好的國際學術競爭力與就業環境，希望藉由自身經驗鼓勵更多外籍生留台讀書並就業。

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