國民黨政策會黨工捲Linbay好油自導自演案 曾銘宗：個人交友問題
臉書農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前自曝全家遭到人身威脅，檢方隨即鎖定具國民黨政策會背景的許哲賓涉案。然而，許後則供稱是遭林指示，林昨也在臉書發文證實此事，並強調「他是基於朋友的道義才幫忙我」。對此，國民黨政策會執行長、國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（3）日受訪表示，許跟林是個人交友問題，並不涉及國民黨工作；此外，曾也因員工交友不慎，並對外道歉。
記者翁子竣／台北報導
「Linbay好油」版主林裕紘昨在臉書上發文說，恐嚇的內容有些是真的，包含收到含槍跟刀的照片，「而有一部分是我請朋友許哲賓幫忙傳訊給我，他是基於朋友的道義才幫忙我，但我思慮不週沒有想到他在國民黨黨部上班的事會引發的風暴且愚蠢的行為，非常對不起他的義氣，不只毀了我自己，也對他造成影響。」
曾銘宗今受訪說，許哲賓是政策會基層員工，自己對他也不太認識。他表示，林裕紘聲明很清楚，許哲賓跟他是個人交友問題，跟黨務完全沒有任何關係，不涉及國民黨任何工作。
此外，針對外傳許哲賓替國民黨主席朱立倫經手「陳情信箱」，曾銘宗解釋，許哲賓的工作內容包括彙整每天各家媒體報導，並於7點半提供給黨團參考，另整理每周國是論壇參考稿，及民眾陳情案件處理，並沒有做朱立倫陳情信箱，盼綠營不要再創造假消息，國民黨團也譴責造假行為、支持依法偵辦，並繼續追查進口蛋食安問題。
最後，曾銘宗也對外表示，因員工交友不慎造成爭議，他個人督導不周，「感到金拍謝。」