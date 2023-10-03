小犬颱風估週四登陸！和「海葵、白鹿」走相似路徑 東部難逃豪雨
小犬颱風（國際命名：KOINU）目前持續在台灣東方海面發展，預計路徑將會往西移動登陸東台灣後，進入巴士海峽遠離，而綜觀2000年以後，和小犬有類似路徑的颱風數量也不少，其中包含今年9月3日在台東登陸的「海葵颱風」，和2019年8月24日登陸的「白鹿颱風」，值得注意的是，若小犬颱風真的登陸，則台灣近3顆登陸的颱風都會是以類似型態的路徑侵台，民眾請持續留意颱風最新動態。
記者張志浩/綜合報導
根據中央氣象署「侵臺颱風路徑」分類，從東台灣登陸，並往台灣海峽前進的颱風屬於「路徑4」，而翻開2000年以後資料，走路徑4的颱風共計有10顆，包括前一顆打破台灣3年多無颱風登陸的「海葵」，2023年9月3日下午3時40分於臺東縣東河鄉登陸，同日晚上8時於高雄市梓官區出海。統計全國143人受傷、停電約28萬戶，災情3101件，農業損失14億1563萬元。
除了海葵颱風外，台灣3年多無颱風登陸記錄前，最後一顆登陸台灣的「白鹿」也是以路徑4的路線侵台，它在8月24日下午1時於屏東滿州附近登陸，同日下午4時10分從高雄楠梓附近出海，全臺共計1人死亡，9人受傷，農損逾新臺幣1億6794萬元。
中央氣象署指出，按照目前路徑預測，小犬颱風有很高機率在台東登陸，時間點則是週四（10月5日）上午，屆時將達成台灣連3個登陸颱風都走「路徑4」的紀錄；對此氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今年很多颱風都是在台灣腳底通過或登陸南台東，推測是今年整體環境的駛流場在有颱風的期間較偏東，順勢增強太平洋高壓勢力，導致颱風走向很多都在台灣南端。