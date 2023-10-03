「Lin bay好油」林裕紘用VPN照樣被抓包 3C專家：免費的最貴
農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前因進口蛋議題，與農業部對槓，甚至自曝遭恐嚇，讓他宣布停更粉專，但恐嚇案有重大轉折，經桃園檢警追查，發現涉案的發文者是國民黨的許姓黨工，該名黨工稱是受林裕紘所委託，雖然發文過程許姓黨工使用假帳號，並刻意至某咖啡店使用公眾網路並連上Surfshark軟體，以VPN方式試圖躲避檢警追查，但照樣被抓包，讓事件變成「自導自演」的尷尬情況。
記者周淑萍/綜合報導
VPN是什麼？VPN全名為虛擬私人網絡（Virtual Private Network），用在公共網路上可以建立私密和安全連接的技術，通過加密和匿名方式來使用網路，號稱保護瀏覽記錄不被追蹤、隱藏IP（網際網絡協定），同時阻止網路供應商追蹤。對於經常出國或是到咖啡廳使用免費的公用Wi-Fi，為了避免遭駭客攻擊，不少人會加裝VPN來隱藏IP加密使用網路。
但使用VPN就真的能隱藏自己的身分嗎？「Linbay好油」版主自稱遭人恐嚇，經查發現是「自導自演」，許姓黨工受「Linbay好油」版主託付，使用臉書假帳號至新北市某咖啡店，以該咖啡店公用網路，並透過Surfshark軟體，以VPN方式，試圖隱藏IP躲避檢警追查，許姓黨工登入的臉書個資及帳號IP，雖顯示在薩爾瓦多，但其實人就在新北市永和區的一家咖啡廳，自以為用VPN可以隱藏所在IP，殊不知原始登入的IP已經曝露所在地，因此查獲。
3C部落客林小旭指出，連鎖咖啡廳或大型飯店多有專人架設 Wi-Fi 相關環境，使用時必須登入才能使用，並記錄你的電腦資訊和使用軌跡，即便再透過 VPN 連線還是能追查到相關紀錄。他也提醒店家，如果營業場所要提供免費網路，一定要設定登入機制進行控管，若沒有管制，一旦消費者從事違法的事情，最後可能反而因為好心提供網路，反而必須承擔犯罪事件延伸的官司。