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打流感疫苗額外好處　專家：可降低冠狀動脈硬化、缺血性中風風險

▲打流感疫苗額外好處　專家：可降低冠狀動脈硬化、缺血性中風風險
▲打流感疫苗額外好處　專家：可降低冠狀動脈硬化、缺血性中風風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】公費流感疫苗2日開打，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，4款流感疫苗的有效性和安全性都是一樣的，不需要有品牌迷思。研究也發現流感疫苗有助降低64％「冠狀動脈疾病」和24％「缺血性中風」發生率，呼籲民眾及早接種，是預防流感重症的最好方式。

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根據統計，今年門急診類流感就診人數已逾10萬，疫情仍呈現上升趨勢。近1年來流感併發重症累計741例，集中在65歲以上長者，其中更高達84％未接種本季流感疫苗。

李秉穎提醒，每年秋冬流感病毒活力都會增加，時間點約在12月到隔年3月，疫情會持續一段時間。即使有克流感等抗病毒藥物，每年仍有100到400例流感重症死亡個案，尤其以長者重症死亡比例最高。而流感疫苗有效性是半年到1年左右，因此在流感季開始前接種效果最佳。

近年研究發現，接種流感疫苗不只預防重症和肺炎，還有助預防心血管疾病。李秉穎進一步說明，動脈硬化的原因不只有高血脂，還與發炎性疾病相關，目前已知與動脈硬化有關的感染症包括流感與帶狀皰疹。國內在2014年就從健保資料庫分析發現，施打流感疫苗可減少64％慢性阻塞性肺病老年人發生冠狀動脈疾病的機率，另外也可減少24％的缺血性中風風險。

高端引疑慮　專家：不需有品牌迷思

今年疾管署採購4家廠牌的四價流感疫苗，包括賽諾菲、東洋、國光及高端，共提供698萬劑。不過傳出高端引進三流國家產的疫苗、沒有做第三期臨床試驗，因此許多家長「躲打」高端流感疫苗。

李秉穎指出，4款流感疫苗成分都是非活性裂解蛋白，有效性、安全性都是一樣的，都已經通過食藥署審查，在仿單資料的不良反應表現也都符合規範。高端是進口韓國原液來台分裝販售，而且也有在國內針對422位20歲到50歲的國人做三期臨床試驗。醫護人員也是按照政府分配的疫苗，有國產就打國產，有進口就打進口。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成也提到，施打流感疫苗不只能預防流感，還可保護長者的心血管，今年高端首次列入公費流感疫苗，卻引發家長不願讓孩子在校園接種高端的流感疫苗，有意挑選廠牌，這是錯誤的觀念，民眾不需要有品牌迷思。

接種流感疫苗　4點須注意

1. 發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。

2. 出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。

3. 先前接種疫苗6周內曾發生急性多發性神經炎（GBS）者，宜請醫師評估。

4. 其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59480

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