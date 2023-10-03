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假冒外派經理收款100萬　中壢社區管理員阻詐報警逮人

▲機警的社區管理員識破詐騙車手，偷偷報警成功阻炸逮人。（圖／記者李春台翻攝）
▲機警的社區管理員識破詐騙車手，偷偷報警成功阻炸逮人。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台／桃園報導

桃園市中壢區一名41歲葉女，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，將準備投資的100萬寄放社區櫃台，詐騙車手林姓男子前來取款時，管理人員生疑報警當場將假冒外派經理的詐欺車手18歲林男逮捕偵辦。

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中壢分局指出，青埔派出所昨日接獲一名領航北路社區管理中心報案，說疑似有住戶遭詐欺請警方盡速前來協助，警方立刻派遣員警到場，經警方了解，該詐欺集團是冒用「華晨投資股份有限公司」行騙，誆稱可以協助抽取股票認購權，短時間可獲高報酬，而且保證獲利零風險。

警方表示，葉女至今已經被騙走了新臺幣62萬，當天又受騙要再交付新臺幣100萬元現金給詐團，還好是因為要出門而將現金寄放在社區櫃台，林男要取款時又不願意將雙證件交給管理中心登記，還說已經有識別證了為什麼還要登記，讓管理中心人員陡然生疑，想起警方常宣導的取款車手態樣，馬上藉故拖延請他在會客區稍待，私下立刻報警，員警火速趕往後當場將林男逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查時葉女還深信不疑，費了一番功夫，提供了相關報導、文宣及案例才讓葉女醒悟是遭詐欺。警方現場除了查扣作案用的手機，還扣得詐欺集團偽造的「華晨投資股份有限公司」收據、大小章及識別證等物。

▲警方現場除了查扣作案用的手機，還扣得詐欺集團偽造的「華晨投資股份有限公司」收據、大小章及識別證等物。（圖／記者李春台翻攝）
▲警方現場除了查扣作案用的手機，還扣得詐欺集團偽造的「華晨投資股份有限公司」收據、大小章及識別證等物。（圖／記者李春台翻攝）
中壢警方特別呼籲大眾，本案詐欺集團係冒用「華晨投資股份有限公司」名義行騙，且行騙都是使用專業術語，最重要的是，多數投資、投顧公司沒有「外派經理」職位，更不可能派人去向你當面收款。倘若民眾有受邀加入相關群組，很有可能也是遭詐騙，請盡速向就近的派出所或中壢分局報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦。更特別呼籲民眾千萬不要加入這種來路不明的LINE飆股群組，同時也要多留意家中成員，是否有異常的金錢投資、匯款等舉動，歡迎民眾隨時向警方反映，員警一定迅速到場提供協助，或撥打165專線諮詢。

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