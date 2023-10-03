義大利欲放棄一帶一路　葡萄牙成中國宣傳新指標

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美國之音今天報導，作為七國集團（G7）成員的義大利若放棄一帶一路，被認為是該戰略遭遇的一大挫折，但歐洲另一經濟情況較差的國家葡萄牙正在深度參與一帶一路項目。
葡萄牙是率先與中國簽署共建一帶一路合作文件的歐洲國家、首先與中國正式建立「藍色夥伴關係」的歐盟國家，也是第一個發行人民幣債券的歐元區國家，目前一帶一路項目在葡萄牙並未遇到太大阻力。
法國外貿銀行（Natixis）亞太地區首席經濟學家賈西亞-艾雷洛（Alicia García-Herrero）表示，「葡萄牙足夠小，因此中國可以在葡萄牙發揮很大的作用，另外由於黃金簽證和護照，有很多中國人生活在葡萄牙，葡萄牙相對歐洲保持較高的經濟增速，因此葡萄牙可能不會退出一帶一路」。
當前西歐國家紛紛採取措施將華為排除在5G基礎設施之外，葡萄牙雖然也採取的同樣的步驟，但華為向葡萄牙法院提起了針對葡萄牙網路安全委員會的訴訟，關於中國與他國的角力，被認為有濃厚的地緣政治考慮。
中國駐葡萄牙大使趙本堂近日撰文大力宣傳一帶一路政績，稱中葡共建一帶一路合作成果豐碩。近年，中葡雙邊貿易額增長迅速，2018年為60億美元，2022年突破90億美元大關，創歷史新高。
趙本堂表示，中國對葡萄牙投資涵蓋多個領域，另40多所中國大專院校開設葡萄牙語專業，葡萄牙有5所孔子學院，當地許多公立、私立學校開設漢語課程。這些合作成果給兩國人民帶來實實在在的利益，也增進了兩國文化交流和民心相通。
此外美國之音指出，在義大利計劃退出一帶一路的背景下，中國仍然試圖讓地方政府和大學加入中國的一帶一路計畫，並且積極培植意見領袖，試圖影響輿論。
例如主張加入一帶一路計畫的民粹主義政黨五星運動創黨人葛里洛（Beppe Grillo）最近發布影片，以中文表示，「作為一個不重要的普通人，卻受到了中國駐羅馬大使賈桂德的邀請，因為對方希望了解我對中國的看法」。
據義大利媒體報導，有多達10個城市則加入了一帶一路地方合作。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1121003