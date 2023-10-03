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MLB／大谷翔平獲美媒年度最佳球員獎　被讚是超越棒球之神的天才

▲洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平本季投打數據亮眼，先是獲選球隊MVP，再獲得美國權威雜誌《棒球美國》年度最佳球員獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平本季投打數據亮眼，先是獲選球隊MVP，再獲得美國權威雜誌《棒球美國》年度最佳球員獎。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平，本季雖然因傷提前關機，但仍以44轟勇奪美聯全壘打王，成為日本史上第一人，本季出色的表現，也獲得美國權威雜誌《棒球美國》年度最佳球員獎，讚大谷打出超凡的球季，超越「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

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大谷翔平於8月24日因右肘尺側副韌帶撕裂傷，投球工作提前關機，且大谷在9月4日因右側腹斜肌拉傷而被放入傷兵名單。儘管大谷因傷沒有打滿整季，但他仍繳出.304/.412/.654打擊三圍，在打擊率、上壘率、長打率、OPS和壘打數都寫下個人生涯新高。

在投球方面，大谷翔平投出10勝5敗、防禦率3.14，在132局投球中送出167次三振，被打擊率僅.184，這項數據也是在至少100局的美聯投手中排名最低。

除此之外，大谷翔平在本季達成連續2年「10轟、10勝」的壯舉，成為大聯盟史上第一人，也是史上首位繳出「40轟、10勝」的球員，特別是「10勝、40轟、20盜」更是史無前例。

《棒球美國》盛讚大谷翔平超越了貝比魯斯，是棒球界最出色的天才球員，再一次突破自己，達到一個自己之前都未曾達到的統治境界，「大谷打出了超凡且打破先例的球季，年度最佳球員獎實至名歸。」

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