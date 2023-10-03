黨工涉「Lin bay好油」自導自演案 國民黨：即日起解除勞雇關係
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘遭網友恐嚇事件，案情出現大逆轉，檢警調查後發現，發布恐嚇文的嫌犯竟是國民黨黨工許哲賓，全案變成自導自演。文傳會主委林寬裕今（3）日表示，國民黨決議依照國民黨工作規章，不預告即日起解除跟許哲賓的勞僱關係；身為雇主表示遺憾，但也認為這件事無須無限上綱，希望就事論事，國民黨追求食安精神不會改變，呼籲涉案當事人坦然面對司法。
記者余祥／台北報導
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前自曝家人遭恐嚇，並在直播痛哭後宣布停更粉專，引發網友批評「綠色恐怖」，全案在檢警調查後有重大突破，查獲涉案人的關鍵手機錄音、筆電等證物發現，涉案的許姓犯嫌具有國民黨工身分，與林裕紘更是舊識。
許嫌更自曝整起恐嚇案是林裕紘指示他所為，更離譜的是，他的手機內存有案發後雙方討論恐嚇案的通話錄音，讓整起事件從網路恐嚇案大逆轉恐成自導自演的假事件。
林寬裕說，許哲賓是在民國110年到黨部任職，現在國民黨政策會工作，負責每日輿情搜集，以前從事過新聞相關工作；這個案子希望就事論事，沒有必要無限上綱，或扯陰謀論，「Lin bay好油」版主坦言作假，也貼出民進黨黨證，跟政黨沒有連結，純屬是與許哲賓的私交。