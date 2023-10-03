小犬颱風在家門口！暴風圈恐籠罩新竹以南、東半部 全台難逃大雨
小犬颱風（國際命名：KOINU）已經行進到台灣家門口，中央氣象署今（3）日將發布陸上警報，預估週四（10月5日）上午有機會在台東或恆春半島登陸，天氣風險公司分析師吳聖宇也指出，小犬颱風登陸期間，暴風圈可能會籠罩新竹以南、宜蘭以南地區，雨勢以東半部及南部山區影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在明（4）日至週四之間，可能有超大豪雨發生的機會。
記者張志浩/綜合報導
根據中央氣象署針對小犬颱風評估最新的「暴風圈侵襲機率」，苗栗以南地區皆已超過50％，宜蘭則為45％，台南、高雄、屏東、台東等縣市侵襲機率皆已超過90%，中央氣象署簡任技正伍婉華也說明，小犬颱風明後天靠近台灣時，台灣大部分縣市都可能被暴風圈籠罩，實際情況還要視小犬暴風圈發展和路徑是否南北飄移而定。
吳聖宇則表示，小犬颱風中心可能在明天深夜到週四清晨之間通過恆春半島，暴風圈預估會涵蓋新竹以南、宜蘭以南地區，週四白天進入台灣海峽南部並且持續向西移動，台灣本島的陸上颱風警報要完全解除，預估要等到週五（10月6日）清晨，海上颱風警報解除甚至要到週五深夜至週六（10月7日）清晨，影響時間可說是相當的長。
針對小犬颱風的影響，吳聖宇提及，由目前的預報路徑來看，東半部以及南部山區受影響最大，尤其是花蓮、台東山區，在週三到週四有超大豪雨發生機會，南部的高屏山區以及宜蘭山區也可能會有大豪雨，中北部山區則是在大雨或豪雨等級。平地部分也是花東地區最大，週三到週四有豪雨至大豪雨發生機會，西半部平地因為受到中央山脈阻擋，雨量大致都在大雨等級以下。