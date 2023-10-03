好油翻車！侯友宜：最重要的是進口蛋議題民進黨講清楚了嗎？
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘遭網友恐嚇事件，案情出現大逆轉，檢警調查後發現，發布恐嚇文的嫌犯竟是國民黨黨工許哲賓，讓全案演變成自導自演。國民黨總統參選人侯友宜今（3）日說，涉及網路言論以及所有行為，任何人都需要接受司法調查，過程中勿枉勿縱，有違反就辦，沒有違反就還人家清白；不過，要再度呼籲民進黨，最重要的問題是蛋怎麼進口？有沒有官商勾結的內幕？洗產地的問題講清楚了嗎？有沒有人包庇，人民最關心的是食安議題，民進黨要釐清還人民公道。
記者余祥／台北報導
農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘日前自曝家人遭恐嚇，並在直播痛哭後宣布停更粉專，引發網友批評「綠色恐怖」，全案在檢警調查後有重大突破，查獲涉案人的關鍵手機錄音、筆電等證物發現，涉案的許姓犯嫌具有國民黨工身分，與林裕紘更是舊識。
許嫌更自曝整起恐嚇案是林裕紘指示他所為，更離譜的是，他的手機內存有案發後雙方討論恐嚇案的通話錄音，讓整起事件從網路恐嚇案大逆轉恐成自導自演的假事件。
國民黨隨即解除與許哲賓的勞雇關係，國民黨表示，身為雇主，對此表達遺憾，但也不該無限上綱。國民黨追求食安的立場不會改變。