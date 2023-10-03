馬英九拒絕出席國慶大會！矢板明夫曝這張照片：有向中方抗議嗎？

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矢板明夫說，今年三月，馬英九到南京中山陵謁陵，就在紫金山中山陵旁邊的十朝歷史文化園，有一石柱，上面刻有「中華民國，公元1912年—1949年」等字樣，直接詛咒中華民國已經亡國了，讓他質疑「但卻沒聽說，馬前總統有向中方表示抗議」。
矢板明夫認為，國民黨一貫主張的「一個中國、各自表述」，中方從來都是嗤之以鼻、沒有正眼瞧過，馬英九卻不以為意、委曲求全。但是，對於蔡政府，僅僅是把中華民國的英文名換為「Taiwan」這件事，為什麼卻不能容忍。
矢板明夫說，在台灣雖然有很多人和馬英九一樣，喜歡「中華民國」這四個字，但是同樣，也有很多人因為歷史的原因，更喜歡「台灣」這個名字，蔡英文作為「全民的總統」，從幾年前開始，提出了「中華民國台灣」這個概念，這是一個折衷的說法，目的是希望把被撕裂的族群，重新凝聚在一起。
矢板明夫表示，蔡英文和副總統賴清德這幾年在很多時候，也在積極使用國旗的圖騰，以及中華民國這個名稱。當然有時候也強調一下台灣這個概念，不管是國際社會、還是台灣的主流民意，都並不認為這就是台獨。
「一個國家的獨立運動，是需要透過推動全民公投、修改憲法來完成的」。矢板明夫說，這是常識，看到一句標語，就亂扣帽子，那是北京最擅長的做法，馬英九的聲明，在一些泛藍的群組中得到了熱烈的支持，很遺憾地看到，台灣的社會對立因此更加尖銳、族群撕裂的傷口更深了。