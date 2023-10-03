小犬颱風「今11:30發陸警」！花東、屏東入警戒範圍 估週四登陸
小犬颱風（國際命名：KOINU）目前持續朝台灣東南方移動，中央氣象署在今（3）日上午11時30分發布「陸上颱風警報」，首波警戒範圍是花蓮、台東、屏東、恆春半島，暴風圈預計今日深夜至明（4）日清晨接觸台灣陸地，週四（10月5日）清晨至上午登陸，請民眾持續留意小犬颱風最新動態
記者張志浩/綜合報導
氣象署指出，今日小犬颱風外圍環流影響還不明顯，主要是北部、東北部有短暫陣雨，東北部要小心局部大雨，花東則有零星短暫降雨，午後南部山區零星雷陣雨。明日小犬風將更接近台灣，暴風圈有可能觸陸，週四則有機會在台東登陸、通過後移動到台灣海峽，這2天東半部及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨，北部、南部地區及中部山區也有局部大雨或豪雨發生的機率，其它地區也都有局部短暫陣雨。
氣象署提醒，今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有4米以上浪高，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖易有長浪發生。
此外，蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，上午桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義至臺南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖也都有較強陣風；下午起桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風。