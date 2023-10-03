昔遭好油照三餐攻擊 吳音寧：背後有更龐大的勢力在運作
臉書粉專「Lin bay 好油」林裕紘連番抨擊政府執行進口蛋專案，日前自爆遭網路威脅，如今檢警追查全案竟是自導自演，林裕紘今（3）日為此發文致歉。對此昔擔任台北農產運銷公司總經理的吳音寧表示，自己這些年來一而再、再而三遭到無的放矢的攻擊，這些「新聞」網路都還查得到，認為林裕紘是當年攻擊她的那一批人之一，從自己到農業部前部長陳吉仲，直言農業議題不斷被政治操作的背後，「有更龐大的勢力在運作」。
記者陳威叡／台北報導
林裕紘遭網路威脅全案大翻車，吳音寧表示，林在媒體前假扮農業專家，演的一齣假戲被揭穿，讓她不免想起，這些年來遭到其一而再、再而三無的放矢的攻擊，而這些「新聞」，網路上都還查得到。
吳音寧表示，林裕紘就是自己所言當年攻擊她「那一批人」之一，「同一群人」之一，只不過是那一群人裡的小配角罷了。並說明農業議題與民生日常切身相關，但專業門檻高、不好懂，很容易被假裝中立的訊息誤導甚至，被運用為一次又一次的認知作戰。
吳音寧直言，林裕紘的背後，有更多人在操盤，從自己到陳吉仲，農業議題不斷被政治操作的背後，有更龐大的勢力在運作。此外和林裕紘協力的國民黨黨工，曾是雲林張家的小編，懷疑此次事件背後是否有張家金流，「而日前跟風對著鏡頭罵的彰化謝家呢？」