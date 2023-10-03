租金補貼2.0「首批22萬戶今明撥款」 林右昌：申請數大幅成長62%
「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」從今年7月3日開放登記，首批22萬戶將於今明2日撥款。內政部長林右昌今（3）日表示，租金補貼2.0計畫秉持著「擴大照顧、簡政便民」的兩大原則，簡化租屋申請條件，也放寬適用對象，只要是年滿18歲以上的租屋族、學生族都可以來申請。
記者翁子竣／台北報導
林右昌指出，111年開始推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，核定戶數從108年的6萬戶、110年的13萬戶，倍增到111年底到近28萬戶。今年至9月底止，申辦受理件數已逾47萬戶，包含舊案直接帶入22.3萬戶，新戶申請24.8萬戶，相較於111年度同時期申辦受理28.9萬戶成長62%，租金補貼政策讓租屋族可以減輕生活壓力，歡迎符合資格的民眾，於明年12月31日前提出申請。
林右昌說，這次租金補貼民眾申請相當踴躍，目前各縣市政府及國土管理署已加緊審查作業，首批租金補貼將於10月3日及4日由金融機構陸續核撥，另由於補貼的核發追溯自申請日起算，不會因審核速度而有影響，請尚未接獲核定函的新戶耐心等候。 林右昌強調，租金補貼撥款一律採撥款入帳，並且在帳戶存摺摘要會顯示「行政院發」字樣，請民眾留意政府絕不會要求民眾前往操作ATM或用網址連結領取，如遇到可疑情況，請撥打165反詐騙諮詢專線查詢。
林右昌提到，新申請戶如已經簽訂租賃契約即可隨時提出申請，隨到隨辦；另若是111年租金補貼核定戶，且有112年5月撥付租金補貼款紀錄的舊戶，則不用再另外申請，國土署會將111年度申請資料帶入系統審查，審查後會主動通知審查結果，不僅受理時間更彈性，申請程序也更簡化。
此外，租金補貼的金額並非定額，針對單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等租屋族，給予加碼支持，以減輕民眾房屋租金2至4成的負擔。