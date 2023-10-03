Lin bay好油恐嚇案翻車　民進黨團：桃市府淪為國民黨黨中央幫兇

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副總召林志強議員提到，桃園市政府在Lin bay好油發布網路恐嚇假訊息後，版主林裕紘已表示不報案情況下，但桃園市副市長蘇俊賓仍相當熱心指揮桃園市警察局介入調查。林志強表示，蘇副市長連最基本事實真偽都未查明，逕自於社群媒體發文，營造形象、製造恐慌。對於蘇副市長曾擔任過行政院新聞局長高位，卻連國民黨內黨工製造假消息都無法辨明，令人捏把冷汗。
副總召張肇良議員表示，桃園市長張善政市長在恐嚇事件後，呼籲台灣是言論自由的國家，卻沒有能力分辨假消息、假訊息、自導自演的情況，恣意讓當事人以假亂真，甚至以言論自由之名、行帶風向之實。張市長言論也坐實了桃園市政府不僅沒有能力辨識假消息真偽，甚至可能是配合國民黨言論攻擊操作，動用公家資源，透過指揮警察系統以及首長發言無的放矢，造成市民恐慌。
國民黨市議員凌濤、牛煦庭甚至到國民黨中央、侯友宜競選總部加入造謠行列，作為桃園市議員，不僅未盡到查證之義務，甚至透過中央媒體資源散佈假消息造成恐慌，身為議員已失職，必須深刻檢討。
民進黨桃園市議會黨團呼籲，桃園市政府未來應避免未經查證下，透過首長任意放話、刻意帶風向，有關自導自演事件，國民黨應效法當時沒有查明下召開記者會散佈假消息，同樣召開黨中央記者會向社會大眾道歉，並提出內部控管機制，避免類似事件再次發生。