台共產黨主席被長期滲透長達10年 北檢依反滲透法起訴
台灣人民共產黨主席林德旺、副主席鄭建炘被控，涉長期接受多名國台辦官員資助，參與台灣選舉、宣揚共產理念，台北地檢署今（3）日依《反滲透法》、《選罷法》及《醫療器材管理法》起訴林、鄭，以及進口中國製試劑的余聲洪3人，並對林、鄭2人在台滲透長達10年、暗中從事統戰，危害我國主權及自由民主憲政秩序，具體求處重刑。
記者潘千詩／台北報導
檢方調查，林德旺是台商，曾為國民黨代表，2016年遭開除黨籍，2017年成立台灣人民共產黨並任黨主席迄今，並以黨主席身分赴中國參加兩岸政商交流會議，多次邀請中共政職人員來台參訪，或率團赴中參訪接受招待，熟識國台辦政黨局副處長胡春光、副局長趙鋼及雲南省等各省市台辦官員，與胡春光聯繫逾10年。
檢調查出，2018年，林德旺受胡春光、雲南省國台辦官員指示參選台南市議員，2022年提名副主席鄭建炘參選台北市議員。
檢方指控，林德旺於競選期間收受國台辦提供的新台幣3萬元、美元1萬元及4700劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原檢驗試劑，於美國前眾議長裴洛西來台時辦理20多場陳抗，事後發放每名走路工500元與檢驗試劑未遂。
此外，林德旺於2022年7月起擔任山東省國台辦實質控制的「山東政報傳媒有限公司」的台灣中心總顧問，以推動兩岸交流為名，卻暗中從事對台統戰文宣工作。
檢察官認為，台灣人民共產黨為國內唯一使用共產理念在台合法登記活動的政黨，近年與中共與台商、代理人方是，以武統威嚇、影響選舉，危害台灣主權及自由民主憲政秩序；林、鄭被滲透期間長達10年，到案後矢口否認犯行，避重就輕，依違反公職人員選舉罷免法、反滲透法提起公訴，並建請法院從重量刑。