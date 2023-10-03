小犬颱風來襲！全聯、大潤發「蔬菜備戰28元起」 防颱優惠限2天
小犬颱風（國際命名：KOINU）持續逼近台灣，中央氣象署於今（3）日上午11時30分發布陸上颱風警報，小犬颱風暴風圈預計今日深夜至明日清晨接觸台灣陸地。為了讓民眾做足防颱準備，全聯及大潤發都推出生鮮食品及乾貨下殺優惠，同時增加備貨量，提醒民眾在颱風夜前提前採買。
記者賴禹妡／綜合報導
全聯為了因應民眾採買防颱商品需求，增加了3倍蔬果備貨量，蔬果、海鮮、肉品和熟食、甜點同步推出優惠品項。另外，防颱必備的罐頭、泡麵等乾貨物品，全聯皆備貨充足並祭出超殺優惠。利用App全聯「小時達」還能送貨到府，10月19日前單筆滿1000元，輸入折扣碼「CHEAP200」就能現折200元。
📍10月3日至5日履歷玉米筍特價28元、百香果一袋800g特價89元、美國牛肋條優惠價58元／100g、鮮凍大白蝦單盒特價159元 。
📍10月3日至5日愛之味珍寶三明治鮪魚3入特價99元、味味A排骨雞湯麵5入特價74元、康寶2人份濃湯自然原味金黃玉米／火腿玉米3入，單袋特價80元，第2件5折，平均1袋只要60元 。
至於大潤發則是在生鮮蔬果、肉與海鮮品或颱風專區品項，皆有2倍備貨量，並推出多款優惠，其中也包含防颱夜必備的熱門乾貨商品。防颱專區中，也提供了電池、雨衣、手電筒、泡麵、罐頭等商品，提醒民眾提前做好防颱準備。
📍10月3日至5日台灣完株金針菇300克特價37元、產銷履歷三星上將青蔥300克特價89元、大潤發獨家紐西蘭大粒雙享奇異果，6入特價179、美國單骨牛小排100克特價70元、國產雞棒棒腿1台斤特價129元 。
📍10月3日至5日一食之選乾拌麵／湯麵2袋特價149元、遠洋罐頭（鮪魚）3入1組特價102元、盛香珍風味煎餅買一送一，平均單件39元 。