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穩居世界最貴武器　F-35研發成本飆上14.2兆

▲F-35匿蹤戰機計畫的研發與籌獲成本將飆升至4380億美元（約新台幣14.2兆），再次翻新自身原本締造的紀錄穩居世界最貴武器。（圖／翻攝自美國國防部）
▲F-35匿蹤戰機計畫的研發與籌獲成本將飆升至4380億美元（約新台幣14.2兆），再次翻新自身原本締造的紀錄穩居世界最貴武器。（圖／翻攝自美國國防部）

中央社

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）根據美國最新評估報告，F-35匿蹤戰機計畫的研發與籌獲成本將飆升至4380億美元（約新台幣14.2兆），再次翻新自身原本締造的紀錄穩居世界最貴武器。

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根據美方今天發布最新「選項軍品籌購報告」（SAR）顯示，F-35戰機研發與籌購計畫相較一年前的評估，將再增260億美元來到4380億美元，增幅約6.5%。

與此同時，每架F-35的「計畫籌購單位成本」（PAUC）也將漲價1300萬美元，從1.66億美元（約新台幣54億）變成1.79億美元（約新台幣58億）。

「選項軍品籌購報告」是美國國防部用於報告和評估國防採購項目的文件，提供有關特定武器系統或裝備項目的進度、成本、技術性能和其他相關詳細資訊，有助國防採購的透明與監督。

F-35計畫辦公室在聲明中說：「這裡的成本數據是在計入通膨，以及海、空軍和陸戰隊重新調整生產計畫後得出，相關生產計畫的時間從2044年擴展至2049年。」

美軍整體籌獲F-35的數量不變，依然是研發測試機14架、量產型2456架。

美國媒體計算，F-35戰機計畫將再多出260億美元，已相當於美國國會撥款援助烏克蘭抗俄的經費規模。

五角大廈另宣布，F-35上月已通過一項關鍵性的模擬測試。模擬測試包含要判定F-35是否足以對抗俄羅斯、中國最佳的防空系統與戰機，這占評估所需通過分數的42%，比重不低。F-35進入全速量產前依法須達成的各項指標中，就包含須通過這道模擬測試。

英國「每日郵報」（Daily Mail）引述美國國會預算處（CBO）資料指出，截至去年美國已取得約450架的F-35，2050年之前要籌獲約2500架。（譯者：陳亦偉）1121003

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