史瓦帝尼：國會選舉取得重大成功

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史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）已經鐵腕統治國家37年；政府表示，這是一場「自由與公平」的選舉，並稱頌其「民主本質」。
政府發言人恩蘇馬羅（Alpheous Nxumalo）說：「政府很高興宣布，全國大選獲得巨大成功。」
法新社報導，史瓦帝尼選民9月29日前往投票所投票，在一個錯綜複雜的系統中選出59名議員，以確保史瓦帝尼不會面臨任何有意義的異議，另外10名則由國王直接任命。
史瓦帝尼禁止政黨活動，憲法強調以「個人功績」作為參選議員的依據，不得隸屬任何政治團體。
西梅萊恩（Nomalungelo Simelane）據信是少數成功進入國會的改革派人士之一；她的丈夫為親民主的前議員，目前流亡海外。
登記投票的選民人數超過50萬，但目前並不清楚實際上有多少人前往投票。「選舉暨選區劃分委員會」（Elections and Boundaries Commission）尚未發布官方統計的投票率。
地方選務人員表示，在首都姆巴巴內市（Mbabane）一間投票所，到場投票的登記選民不到1/3。
舊名史瓦濟蘭（Swaziland）的史瓦帝尼2021年掀起一波親民主示威潮，在安全部隊暴力鎮壓下，有數十人喪命。
不過，在上月29日投票當天並未發生任何事件，非洲聯盟（African Union）選舉觀察團指出，選民「大致是在和平氣氛中進行」投票。
由於大多數的議員候選人都效忠恩史瓦帝三世，這次選舉結果不太可能為史瓦帝尼政治格局帶來任何實質改變。根據史國憲法，國王的權力凌駕於法律之上。
恩史瓦帝三世任命總理和內閣閣員，可解散國會和政府、統領警察和軍隊；國會法案需要他的批准才能生效。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1121003