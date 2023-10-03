小犬颱風23:30發海上警報！陸警明下午跟上　週三有機會放颱風假

中颱小犬發陸上警報！暴風圈最快「明清晨觸陸」　週四恐籠罩全台

▲中央氣象署今（3）日上午已針對小犬颱風發布「陸上警報」首波警戒範圍是花蓮、台東、屏東和恆春半島。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲中央氣象署今（3）日上午已針對小犬颱風發布「陸上警報」首波警戒範圍是花蓮、台東、屏東和恆春半島。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩/綜合報導

小犬颱風（國際命名：KOINU）威脅不容小覷！中央氣象署今（3）日上午已針對小犬颱風發布「陸上警報」，首波警戒範圍是花蓮、台東、屏東和恆春半島，氣象署簡任技正伍婉華表示，預估小犬颱風暴風圈會在明日清晨至上午觸碰台灣陸地，明後天也是降雨最為劇烈的時段，東半部、恆春半島要特別留意大豪雨的發生。各地山區、北台灣也要小心大雨出現。

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伍婉華提及，小犬颱風在發布陸上警報後，最快明日清晨上午陸地，中心登陸時間則落在明日深夜至週四清晨，目前預估小犬颱風登陸後，在台灣待5至6小時就會從台灣西南部出海，由於小犬的暴風圈並不小，因此陸上警報的範圍也會陸續擴大，登陸這段期間全台大部分縣市都會被暴風圈籠罩。

▲小犬颱風步步進逼，週三、週四最靠近台灣時，東半部和東北部的降雨將會相當明顯。（圖／中央氣象署提供）
▲小犬颱風步步進逼，週三、週四最靠近台灣時，東半部和東北部的降雨將會相當明顯。（圖／中央氣象署提供）
伍婉華特別提醒，明（4）日受到小犬颱風及其外圍環流影響，東半部及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部及中部也有局部大雨或豪雨發生的機率，至於風雨是否會導致明後天停班停課，仍要由地方政府視風雨預估判定，目前東部、南部山區較可能達標，北台灣雨量還有一段差距。

此外，今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有4米以上浪高，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖易有長浪發生，蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，上午桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義至臺南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖也都有較強陣風；下午起桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風。

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