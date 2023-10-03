小犬颱風23:30發海上警報！陸警明下午跟上　週三有機會放颱風假

不斷更新／小犬颱風襲台！4日停班停課最新通知　各縣市資訊一覽

▲小犬颱風（KOINU）持續朝台灣逼近，中央氣象署今上午11時30分發布「陸上警報」，首波警戒範圍是花蓮、台東、屏東和恆春半島，4日停班停課最新通知一覽。（圖／NOWnews攝影中心）
▲小犬颱風（KOINU）持續朝台灣逼近，中央氣象署今上午11時30分發布「陸上警報」，首波警戒範圍是花蓮、台東、屏東和恆春半島，4日停班停課最新通知一覽。（圖／NOWnews攝影中心）

記者潘毅/綜合報導

小犬颱風（國際命名：KOINU）持續朝台灣逼近，中央氣象署今上午11時30分發布「陸上警報」，首波警戒範圍是花蓮、台東、屏東和恆春半島。預估小犬颱風暴風圈在明（4）日清晨至上午觸碰台灣陸地，《NOWnews今日新聞》整理10月4日（周三）全台各縣市停班停課最新通知一次看。

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🟡10月4日（周三）各縣市停班停課狀況：

📍北部地區
台北市：尚未宣布
新北市：尚未宣布
基隆市：尚未宣布
新竹市：尚未宣布
桃園市：尚未宣布
新竹縣：尚未宣布
宜蘭縣：尚未宣布

📍中部地區
台中市：尚未宣布
苗栗縣：尚未宣布
彰化縣：尚未宣布
南投縣：尚未宣布
雲林縣：尚未宣布

📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布
嘉義市：尚未宣布
台南市：尚未宣布
高雄市：尚未宣布
屏東縣：尚未宣布

📍東部地區 
花蓮縣：尚未宣布
台東縣：尚未宣布

📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）

🟡最新颱風動態（更新時間10/3 12:15）

小犬颱風目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北轉西北西移動，其暴風圈正逐漸接近臺灣東半部海面及巴士海峽，對花蓮、臺東、屏東及恆春半島將構成威脅。

▲10/3 中午12時15分，小犬颱風中心在鵝鑾鼻東南東方海面。（圖／中央氣象署）
▲10月3日中午12時15分，小犬颱風中心在鵝鑾鼻東南東方海面。（圖／中央氣象署）
🟡10月4日防颱分區重點

▲小犬颱風步步進逼，週三、週四最靠近台灣時，東半部和東北部的降雨將會相當明顯。（圖／中央氣象署提供）
▲小犬颱風步步進逼，周三、周四最靠近台灣時，東半部和東北部的降雨將會相當明顯。（圖／中央氣象署提供）
小犬颱風「暴風圈侵襲機率」（10/3 08:00）

苗栗以南地區皆已超過50％，宜蘭則為45％，台南、高雄、屏東、台東等縣市侵襲機率皆已超過90%。中央氣象署簡任技正伍婉華也說明，小犬颱風明後天靠近台灣時，台灣大部分縣市都可能被暴風圈籠罩，實際情況還要視小犬暴風圈發展和路徑是否南北飄移而定。

▲小犬颱風評估最新的「暴風圈侵襲機率」，苗栗以南地區皆已超過50％，宜蘭則為45％，台南、高雄、屏東、台東等縣市侵襲機率皆已超過90%。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲小犬颱風評估最新的「暴風圈侵襲機率」，苗栗以南地區皆已超過50％，宜蘭則為45％，台南、高雄、屏東、台東等縣市侵襲機率皆已超過90%。（圖／翻攝中央氣象署官網）
🟡「陸上警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。

🟡停班停課標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。

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