金馬獎大禮包開箱！入圍就獲得35樣聯名好物　總價值近10萬元

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近年保健風潮蔚為流行，金馬規劃一系列禮品呵護入圍者，包含知名月子餐品牌玉膳坊頂級天然草本養生飲、擁有頂尖生物技術的大漢酵素御藏千養全功能引導型醣肽精華、全台唯一零顆粒的O卡桑木耳飲，還有堅持萃取食材中膠原蛋白的統一心焙雞精、網路熱銷且原料來自義大利米蘭的營養師輕食PPN6頂級金蜂膠。
不僅內在保健，外在保養也要同時並行，包含從第51屆金馬獎便開始合作的台灣品牌茶籽堂洗手露禮盒、台灣天然海洋保養品牌SAWAA的護手霜、護唇膏及乾洗手、由空服員創立的品牌QBEE FLY臉部清潔洗沐組及演員高宇蓁創立品牌J.GAO以化妝檯為概念打造專屬的彩妝組。
從生活中體會金馬的美好，PORTER INTERNATIONAL二度聯名金馬打造STARRY托特包，兼具實用與質感、眠豆腐也推出午睡枕紀念盒並附上金馬枕頭套、hoda方便好用的磁吸充電組、百威金尊特製環保餐具組、美國保溫水瓶HYDY則推出保溫瓶及法式濾壓壺，及台灣家用衛生紙大廠春風限定款抽取式衛生紙，HOLA和樂家居則以金馬標誌為設計概念推出首款金馬桌遊來點綴居家質感。
金馬也持續聯名台灣特色伴手禮，讓海內外入圍者感受最道地的台灣味。包含特製金馬口味的嘉義縣老楊方塊酥、台中大甲的阿聰師芋泥奶酪蛋糕、南投草屯鎮種植的洄慕稻米商品禮盒及冠軍認證的埔里Cona’s妮娜巧克力、融入kāu-lé-sòo（閩南語-厚禮數）人情滋味的旅旅食光手工甜點禮盒；此外，雲林百年品牌瑞春醬油也以5種口味醬油推出阿甘薯叔聯名禮盒、全台首創花型檸檬塔creammm.t推出黑金版禮盒、眾多名人指定婚禮及彌月伴手禮的拾個月手工鐵盒餅乾、三統漢菓子的熱賣商品芋泥流心酥也都特製專屬金馬60的包裝與口味。
第60屆金馬獎入圍酒會，將由台北文華東方酒店中餐宴會主廚李政上打造盛宴，昨（2）日記者會上搶先曝光特色餐點，有薄荷櫻桃鴨胸小金杯、金沙青檸蝦球及椒麻鹿野雞，另有隱藏版刺蔥野菜蛋捲、九孔鮑佐酸辣蕎頭醬、爐烤紐西蘭小牛肋排佐蒙古燒汁以及金椒醬蒸青石斑等主廚巧思打造的金馬料理，並攜手排隊名店嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南糯夫米糕，甜點則是Cona's 妮娜巧克力酒心巧克力組。
體貼入圍者的歡慶心情，今年除了在酒會上可以品嚐到與奧斯卡及艾美獎晚宴同等級的美國納帕史達林酒莊酒農精選紅白酒、百威大師啤酒，還可以獲得格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌、霧峰農會酒莊荔枝蜂蜜酒禮盒及林聰明沙鍋魚頭沙茶禮盒。今年的各項得主還將額外獲得格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，最佳導演及男女主角得主則加碼獲得眠豆腐的「眠豆腐2.0床墊」。
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