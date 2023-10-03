LINE台灣「貼圖首富」出爐！狂買4.5萬組 日傳5組「25年才用完」
LINE貼圖今年滿12週年，從2011年10月4日LINE通訊軟體推出第一組饅頭人、詹姆士等角色貼圖，根據最新數據，12年來至今已累計955萬組海內外作品，本土創作者人數也突破90萬人。觀察過去一年台灣用戶的使用習慣，用戶最愛傳送的前三名以「呵呵笑」為主，同步公布台灣貼圖首富，至今累積4萬5000組貼圖，每天傳5組，也要將近25年才會傳完。
記者周淑萍/綜合報導
LINE豐富的貼圖吸引大量用戶，至今已成為生活中不可或缺的社交一環。從2011年第一組貼圖誕生，據LINE貼圖統計，2023年貼圖傳送榜前3名，分別是漫畫間諜家家酒中人氣角色安妮亞「謎之微笑」、人氣爆棚的胖鯊魚鯊西米則占據第二、三名「笑到流淚的哈哈哈」與不失尷尬的「靦腆微笑」，顯示不管是謎之微笑、哈哈笑或是尷尬笑都是一種進可攻退可守的熱門貼圖。
LINE貼圖首度分享台灣的貼圖首富，至今累計擁有超過4萬5000組貼圖，代表每天傳5組，也要將近25年才會傳完。而最愛送貼圖的時機，以特殊節日為主，前三名分別是農曆新年、情人節跟聖誕節。另外，平均每人擁有貼圖前三名地區分別為新竹市、嘉義市跟台北市。
為了歡慶10月4日第一組貼圖誕生，LINE貼圖推出全新微笑貼圖，即日起至10月11日，推出不同微笑角度新貼圖，包含名人堂霸主「好想兔」、「白爛貓」以及可愛療癒的「法鬥皮古」、「旋轉甜不辣」等各式貼圖，不論是笑瘋笑到肚子痛的大笑90度、尷尬的60度微笑，還是不失禮貌的微笑30度都有。
此外，10月4日至10月10日特別加碼「微笑集氣拿大獎」活動，邀請用戶呼朋引伴一起玩，活動期間集氣人數只要達到3萬人，10月11日就會加碼抽一支iPhone 15送給參與的用戶。