▲視力正常不必擔心青光眼？七大篩檢項目35歲起不可少

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視力正常也會青光眼？為何青光眼不容易早期發現？
青光眼會導致視神經病變，增加失明風險，但為什麼都引發視神經病變，患者還是沒感覺？林口長庚紀念醫院眼科部青光眼科陳賢立醫師說明，由於視網膜內的神經纖維細胞需要退化或損壞到一定的程度，才會開始出現相關症狀。此外，視野損壞往往是從周邊開始，當正中央視力還正常時，也不會有明顯感受；加上左右兩眼有重疊互補的作用，當一邊有問題時，還有另一邊補償，因此青光眼在早期甚至中期，視力不會有特別的變化。除非是急性青光眼，才有可能出現頭痛、噁心、嘔吐等，否則絕大多數的開放性青光眼，眼壓都是正常或緩慢上升，不會有明顯症狀。
這些眼科檢查缺一不可！無異狀仍建議定期追蹤
很多人固定檢查「視力」沒問題，為什麼被診斷有青光眼？陳賢立醫師表示，青光眼是視神經的慢性萎縮三部曲，先有視神經病變，再導致視野變化，最後造成視力衰退及失明。觀察眼底神經纖維缺損與視神經的變化是診斷青光眼最重要的步驟，只做視力檢查不足以發現青光眼。建議35歲開始可每年一次完整的眼科篩檢，尤其是高危險群如青光眼家族史、高度近視，高血壓和糖尿病，長期以類固醇治療等慢性病患者，需特別留意！
完整的青光眼篩檢應包括：眼壓測定、測量中心角膜厚度、隅角鏡檢查、視野檢查、眼底檢查、拍攝眼底照片、光學同調電腦斷層掃描（OCT）。
青光眼有機會痊癒嗎？保留視力降低失明是關鍵
診斷青光眼後該如何治療，可以避免失明危機？如果視神經已經缺損，還有救嗎？陳賢立醫師表示，青光眼可怕之處除了早期沒有症狀，同時也是一個不可逆的疾病。因為神經纖維一旦退化或死亡以後，要再恢復原來的樣子非常困難。所幸，目前青光眼治療方式多元，從一開始的眼藥水到雷射、微創手術等，都有長足進步，可以有效控制眼壓。重要的是，及早發現積極配合醫師，選擇合適的治療。
日常可自行睜一隻眼、閉一隻眼，自我檢測眼睛是否有異狀，其他像是青光眼患者儘量不要一次喝大量的水，做倒立瑜珈、重訓等活動，這些可能使眼壓在短時間內升高，有疑慮應先諮詢醫師，不讓青光眼奪走你的視力，有「青」呣免驚！
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