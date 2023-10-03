高房價成民怨之首！時代力量籲：實踐居住正義推房屋空置稅

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳椒華表示，時力版本訂有「偏鄉免計」原則，授權中央政府，在考量各地區人口、房價負擔能力、住宅空置率、市場供需及租金等因素後，可以指定房價、租屋需求較高地區課徵房屋空置稅，並排除偏鄉無市場使用需求的住家用房屋，以精準打擊到真正的囤房閒置房屋的大戶，落實居住正義。
立委邱顯智指出，時力主張以「多屋重稅」的手段，讓持有大量房產的投資客不敢再無止盡、沒壓力的囤房。時力版本以持有人全國空置房屋的總數量，以及該空置房屋的空置年數，來計算房屋空置稅的稅額。舉例若某人總共有2間房屋沒有利用出租，而其持有的A房原本要繳納3000元的房屋稅，假設A房是第一年未利用，將被課徵1萬8000元的房屋空置稅，相當於多負擔6倍的房屋稅。時力黨團相信透過多屋重稅，才能真正促使多屋者願意把房屋釋出到市場，增加租賃市場的供給。
王婉諭表示，課稅不是為了增加地方稅收的財源，而是促使多屋者釋出空屋進入市場。因此，時力版本訂有「出租免徵」的配套，例如有出租使用，或是參加包租代管的租賃住宅等，經過申報認定後，就可以免除房屋空置稅，也不會被計算為全國總持有的房屋數量。
王婉諭指出，草案也明定稅收將全額撥入中央住宅基金，來加速興建社會住宅。時力黨團希望促使多數空置房屋進入市場，讓租金補貼等政府政策更有效的發揮，並且同時因為多量的房屋進入市場，更可進而促使包含買賣或是租屋市場的良性競爭，與更多資訊的透明化，提升國人的居住品質。
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，引導空屋有效運用的目的是引導房價或租屋需求較高地區的空閒房屋出租，促進住宅資源有效運用，擴大租屋市場規模，助力包租代管政策。並指出中央版的空屋稅，與行政院的囤房稅2.0並不相斥，而是由中央統一規範課徵範圍、對象、稅賦的「中央立法徵收」模式。
彭揚凱強調，要達成促進房屋有效利用的關鍵是稅要夠重，因此必須對多屋家戶課以高額稅負，並僅針對租住需求、人口較多的都會區課徵，同時定期檢討以免誤傷偏鄉無辜。最後，行政院的囤房稅2.0雖對持有稅合理化進行改善，但仍未解決「民代退出不動產評價委員會」以及「房屋標準單價（稅基）」等問題，呼籲財政部未來應一併處理。