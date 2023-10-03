▲「7項中1」恐安眠藥成癮！怎麼戒？　專家提建議

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意志力成功戒藥難？ 成因複雜易反覆失敗臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科醫師李宜庭表示，事實上，成癮是一種高度復發性、慢性的大腦疾病，與多巴胺、血清素系統的功能失調有關，研究也顯示成癮約有五成至七成的遺傳性(heritability)。患者長期使用成癮物質，進而影響大腦的邊緣系統（掌管情緒症狀）、前額葉腦區（掌管控制力，「煞車」），導致強迫性的求藥行為。生病的大腦就好比失速列車，當成癮物質的線索出現，就會不顧一切的無法控制。
成癮患者往往想靠「意志力」證明自己能辦得到成功戒藥，但成癮的成因複雜且多樣，即使一時停用成癮物質，倘若沒有繼續針對成癮疾病本身、共病（如憂鬱症借酒澆愁、焦慮症借藥放鬆、注意力不足過動症之衝動控制困難）和相關因素（如周遭環境便利性）治療及調整，往往會反覆失敗，甚至衍生出其他種類的物質成癮。
安眠藥合併酒精成癮 非自願亦能自費治療李宜庭說，成癮疾病並非不能治療，甚至國外研究也發現「有效的成癮治療並不一定要患者自願」。倘如有成癮問題，建議可以逕洽「成癮科」諮詢。針對越來越被重視的安眠藥成癮問題，臺北市立聯合醫院松德院區也新開設全預約制的「戒安眠藥自費特別門診」，結合具成癮專長之精神科醫師與心理師，以一站式服務提供專業連貫的評估與治療。
自我檢視成癮表現 有需要應儘快就醫！民眾可透過自我檢視，安眠藥成癮常見的表現如下：
•需要隨身攜帶鎮靜安眠藥
•當遇到緊張的事情、或睡在陌生床上時，常會需要額外服用鎮靜安眠藥
•常因鎮靜安眠藥不夠用，而得提前回診
•需要服用鎮靜安眠藥，才能發揮原本的日常功能
•雖然服用鎮靜安眠藥後症狀已經改善，仍然持續用藥
•因為戒斷症狀而難以停止或減少鎮靜安眠藥的劑量
•因其他目的使用鎮靜安眠藥，譬如止痛、得到欣快感
如果有至少一項以上，可以至成癮科門診進一步評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59367
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