環狀線捷運板新站60.4億開發簽約 新北市府：未來板新商圈新地標
規模僅次於新北市新店十四張站暨南機廠的新北環狀線捷運板新站聯合開發案，今（3）日上午在新北市副市長陳純敬見證下，由新北市政府捷運局長李政安與馥華集團執行長陳詠霖共同簽署契約，未來開發計畫將接續板新站出入口，興建複合式捷運宅，投資金額約60.4億元，預計119年完工啟用，搭配鄰近的馥華艾美酒店開發案，帶動商業發展動能，成為未來板新地區的新地標。
記者吳嘉億／新北報導
陳純敬表示，板新站捷運開發案簽約，是新北捷運開發推動的重要里程碑，也是板橋區規模最大的開發案，規劃具居住、購物、辦公等多元服務之複合式捷運宅，搭配鄰近的馥華艾美酒店開發案等，為周邊地區注入一股強大的商業發展動能，吸引商家進駐，形成以板新站為中心的「板新商圈」。
副市長陳純敬進一步指出，新北環狀線10處場站開發預估可引入總投資金額約652億、創造2.2萬個就業機會，透過「點－線－面」的開發層次，以捷運開發大樓作發展核心之「點」，串接各站「點」沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。
出席典禮的民進黨新北市議員黃淑君則是指出，市府應檢討回饋設施的規劃，確保民眾權益，對於聯開案大多採住商混合，未來相關公設的維護也應明確分工，避免重演新板特區空廊無人養護的情形；強調捷運聯開案後，如何結合都市計畫帶動週邊城市更新及反轉，讓整體交通及生活品質提升，才能落實防災及韌性城市的概念。