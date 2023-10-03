爆郭璽想學「超思」接潛艦國造生意 徐巧芯揭飆罵韓國顧問錄音檔
前海軍顧問郭璽指控國民黨立委馬文君將國造潛艦資料外洩，兩人皆因相關說法提高對方加重誹謗。台北市議員徐巧芯今（3）日舉行記者會爆料一段長達6分鐘，郭璽2022年遭媒體揭露因潛艦生意飆罵韓籍顧問的錄音檔，質疑郭璽因為想要複製「超思」接政府生意的手法，但被排擠後揚言要「玩死」韓籍顧問。
記者邱新博／台北報導
徐巧芯上午舉行「錢見國造？郭璽是你嗎？」記者會，並公布一段錄音檔，其中男子自稱為郭璽，在和一名叫做小強的男子通話，通話中郭璽飆罵「要自己開公司為何不早講」、「你們說沒辦法開，我才開」、「你能在台船上班，我郭璽兩個字倒著寫」、「你們不用混了啦」、「你們這樣，我們玩什麼？一群叛徒」，其中更提到合約終止，以及另外找別的錢等事，最後更不滿怒嗆，「我玩死你們」，更威脅已經找人去查其中一名當事人怎麼入境云云。
就錄音內容，徐巧芯質疑，郭璽跟幾個人合開公司，就想接下潛艦國造第2-8艘的生意，很像資本額50萬元的1人公司「超思」接下政府進口蛋生意，「原來只要能打通關係，潛艦這麼大的計劃，就可以被1個前海軍顧問確定下來。」
徐巧芯也說，自己很篤定錄音內容的男子就是郭璽，但仍將錄音檔送第三方鑑定，根據初步判定檔案連續、未經剪接變造，她要問郭璽「錄音中自稱郭璽的是不是你？」，有沒有向韓籍顧問洩漏軍機？