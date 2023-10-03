Linbay好油翻車懶人包！檢方偵辦10天就大逆轉　關鍵時間點一次看

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「Linbay好油」從8月16日開始，就在臉書揭露，專案進口蛋類品項，為台農投資股份有限公司進口的巴西「冷凍蛋液」，當初就已開始頻頻攻擊農業部作為，直到從9月10日，「Lin bay好油」爆料，巴西蛋進口到台灣放置4個月，有保存期限疑慮，正式引發全民關注，9月14日踢爆政府6月開始進口禽流感疫區雞蛋，再指產生大量報廢蛋的2個主要原因，分別為庫存量過多、大量買同一天的產品。
「Lin bay好油」聲稱被恐嚇
直到9月22日，「Linbay好油」在前立委黃國昌直播上哭訴，遭網友恐嚇，危害家人及自己性命，因此要宣布停更，同日晚間也在臉書發布聲明，強調即日起臉書粉專停更，不會再上節目公開露面，「不應該讓我的家人陷入危險之中。」
桃園地檢署指揮偵辦
就在「Lin bay好油」宣布停更之際，隔日9月23日桃園市府隨即宣布，第一時間已經請警局關注此一事件，主動聯繫當事人，並報請桃園地檢署指揮偵辦，呼籲心存不當動機的人「勿以身試法」。
「Lin bay好油」案情大逆轉
10月2日晚間，檢警查出是國民黨工38歲許哲賓涉案，因此將他帶回偵詢，他先是坦承犯案，更自曝，其實是「Lin bay好油」要他用假的臉書帳號傳訊息給「Lin bay好油」，許哲賓坦承，威脅案成為全國矚目案件後，他還和「Lin bay好油」商量此事，討論過程將對話錄音，10月3日早上，「Lin bay好油」也在臉書坦承自導自演，此案從檢方偵辦至今只花了10天，案情就呈現大逆轉。