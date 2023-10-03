「沒有台灣、中華民國無法依附」 鄭文燦喊話馬：做過總統應了解
前總統馬英九昨日於臉書表示蔡政府從前年開始，將雙十國慶的英文改成「Taiwan National Day」，刻意把「台灣」變成國家名稱，宣布今年拒絕出席國慶大會。行政院副院長鄭文燦今（3）日受訪說，國慶典禮已連續多年用這樣的字眼，前總統馬英九也都有出席，不了解為何同樣的條件卻不出席，也強調如果沒有台灣，中華民國沒有依附的餘地，這是目前國家生存的環境，「做過總統對這樣的情況應該很了解」。
記者陳威叡／台北報導
馬英九昨日於臉書發文，表示以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年國慶大會，說明從前年開始，蔡政府將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文就是「台灣國慶日」，質疑國名什麼時候從「中華民國」改為「台灣」，批評這是不折不扣的「台獨」路線。
對此鄭文燦說，國慶慶祝典禮已經連續多年用這樣的字眼，前幾年前總統馬英九都有出席，不了解為什麼今年同樣的條件卻沒出席，而中華民國國慶全世界只有台灣在慶祝，並與台灣友好僑社舉行國慶活動。
鄭文燦強調，中華民國國慶跟台灣密不可分，這是歷史發展到現在的事實，也是實際上的政治狀況，如果沒有台灣，中華民國沒有依附的餘地，這是目前國家生存的環境，「做過總統對這樣的情況應該很了解」。