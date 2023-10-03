小犬中颱發布海上警報 新北防颱整備會議提醒山區、沿海注意
中央氣象署於昨日深夜發布中颱小犬海上颱風警報，新北市副市長朱惕之今（3）日召開小犬颱風新北市災害應變中心整備會議，聽取氣象團隊報告颱風動態分析、台灣大學協力團隊說明災害潛勢分析後，評估新北市列入颱風警報範圍機率低，但受外圍環流及東北季風影響，今日起至週五仍會為東北角、北海岸及東南側山區帶來大雨，且沿海空曠地區最大陣風可達9級、持續有長浪發生，提醒市民不可輕忽。
記者吳嘉億／新北報導
朱惕之於會議上指示市府各局處及區公所加強戒備，落實各項防颱整備措施，除原有的疏散撤離機具盤整、收容安置場所整備等，針對易致災及易成孤島地區的預防性避難，還有各項廣告招牌、工地鷹架塔吊、行道路樹及電桿掛纜的強固，還有水利設施設備的預佈測試，漁船漁工提前進港安置等作為，並適時發布各項重要活動異動之資訊，並利用各項多元管道加強宣導颱風期間風雨較大，切勿前往山區、河岸或海邊易生災害危險之地區，從事登山溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動。
朱惕之呼籲，受颱風外圍環流影響，東北角、北海岸及東南側山區預估將帶來大雨，沿海地區應嚴防強陣風及長浪；提醒市民朋友謹記防颱六不三要原則，避免外出到山區、河岸或海邊遊玩，維護自身生命財產安全。