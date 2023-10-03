小犬颱風挾「強風大浪」先殺到台灣 桃園以南12縣市防10級強陣風
小犬颱風（國際命名：KOINU）目前持續朝台灣東南方移動，中央氣象署在今（3）日上午11時30分已發布「陸上颱風警報」，除了降雨在明（4）日開始會劇烈影響外，氣象署簡任技正伍婉華也特別提醒，風浪的影響在今日開始就會變得明顯，氣象署也已發布「陸上強風特報」，桃園至台南都將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有4至6米的浪高。
記者張志浩/綜合報導
隨著小犬颱風逼近，氣象署發布「陸上強風特報」示警，今日桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，基隆北海岸、嘉義至台南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖都有較強陣風；下午起桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風，其它沿海空曠地區及金門、馬祖都有較強陣風。
陸上強風警戒縣市：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣。
浪況部分，今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有4米以上浪高，明日基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖都有長浪，週四至週六（10月5日至10月7日），中南部、東半部、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生，週三起特別要留意東半側沿海有6米以上浪高，中南部沿海及澎湖有3米左右浪高。
據氣象局最新資料顯示，小犬颱風3日12時位於鵝鑾鼻東南東方約430公里的海面上，以每小時11公里的速度，向西北轉西北西進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。