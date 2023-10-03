任務結束了！悼明揚消防英雄 移靈車隊4日啟程供民眾致意
明揚工廠大火造成4名勇消殉職，屏東縣政府將於10月5日在屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，蔡英文總統將南下送四位英雄最後一程，屏縣府指出，移靈車隊預計明4日下午15時自心燈館出發，行經屏東市區至屏東縣立體育館，沿途民眾若遇到移靈隊伍，可向勇消致上最高敬意。
記者鄭婷襄／屏東報導
屏二分隊消防員鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒、施寶翔，在0922明揚大火中殉職，消防署將協助屏東縣消防局辦理請領各項撫卹、慰問金，以及入祀忠烈祠、核發褒揚令等事宜，但四條年輕的生命早逝，令人惋惜哀慟，各界哀思、不捨與關懷紛紛湧入，縣府考量設於心燈館的聯合靈堂，場地空間有限，決定移靈至縣立體育館辦理聯合公祭，讓社會各界緬懷致意。
移靈儀式預計於4日下午15時啟動，縣府以隆重莊嚴方式進行，將出動引導車、消防車、消防勤務車、警備車等車隊護送，移靈路線自心燈館出發，沿途開警示燈，行經歸智路、瑞光南路、屏二分隊、復興南路、中正路、勝利東路，最後抵達屏東縣立體育館。
途中，也會特別繞到4位弟兄生前服務的「消防局屏二分隊」辦公室，做最後巡禮，也象徵任務的結束，小隊弟兄及義消、在地民眾都將到場致意；縣府表示，民眾若遇到移靈車隊，可向勇消致意，縣府也在體育館內佈置花海，祝褔四位英雄一路走好。