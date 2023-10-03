小犬颱風逼近！先叫外送囤糧 foodpanda「限20分鐘」生鮮折444元
中央氣象署對小犬颱風（國際命名：KOINU）發布「陸上警報」，預估小犬颱風暴風圈在明（4）日清晨至上午觸碰台灣陸地，預料菜價可能又會再漲，以及風強雨大出門不便，今天下班前就可以先囤點颱風乾糧。foodpanda即日起至10月31日推出限量折扣券，每週一至週五下午4點起，限時20分鐘，消費滿額1244 元可享 444 元優惠折扣，等同打了6.5折；Uber Eats則在10月15前，輸入折扣碼，滿額即可折300元至500元不等。
記者周淑萍/綜合報導
小犬颱風已經發布陸上颱風警報，在政府沒有發布停班停課之前，外送平台都會正常提供外送服務。foodpanda適逢生鮮雜貨4週年，即日起至 10 月 31 日，接連四週推出限量折扣券，每週一至週五下午4:00至4:20，限時20分鐘，消費滿額1244 元輸入指定優惠碼享 444元折扣。此外，可口可樂、肉品海鮮、水果、萬聖零食等，精選百件商品 7 折起。如果沒搶到20分鐘的優惠，10月8日前輸入「熊想家」滿899元享8.4折，最高可以抵200元。
Uber Eats部分，即日起至10月15日前，提供4 次總價值高達 1600 元的生鮮雜貨優惠，輸入【十月九折】消費滿 599元 享 9 折，單筆最高折抵 300元，共 2 次；輸入【十月八五】消費滿 1599元 享 8.5 折，單筆最高折抵 500元，共 2 次。