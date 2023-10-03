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台南立委參選人姚正玉國慶辦升旗典禮 嗆：沒國旗，究竟慶哪國？

▲台南市立委第三選區參選人姚正玉表示，中華民國國慶官網看不到國旗，少了國旗認同的國慶，令人失望（圖／姚正玉提供）
▲台南市立委第三選區參選人姚正玉表示，中華民國國慶官網看不到國旗，少了國旗認同的國慶，令人失望（圖／姚正玉提供）

記者林怡孜/台南報導

前總統馬英九宣布拒絕出席今年10月10日的國慶大會，國民黨徵召台南市立委第三選區參選人姚正玉呼應相挺，並決定10日當天上午在北區大道新城十區廣場舉行國慶升旗典禮，呼籲各界一起參與，同慶中華民國生日快樂，展現護憲保台決心。

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前總統馬英九抗議民進黨政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，怒批國名遭到擅改，變成「台灣國」的國慶日，這是不折不扣的「台獨」路線，因此拒絕出席今年10月10日的國慶大會。


姚正玉表示，民進黨躲在中華民國外衣下，讓台獨借殼上市，嚴重違背中華民國憲法，在美國與中國大陸全面戰略對抗的此時，將台灣人民的安全推向火線，是極不負責任的作為。


姚正玉揭櫫中華民國總統就職誓詞「余謹以至誠，向全國人民宣誓，余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」姚正玉強調，就職誓詞白紙黑字清楚表示「遵守憲法」。而今，國名遭到篡改，紀念辛亥革命武昌起義創建民國的雙十國慶，竟成了「台灣國」的國慶日！試問， 台灣何時建國？國際法理地位在哪裡？立國憲法又在哪裡？


姚正玉痛批這種政黨與領導人，為了權位私心，竟也能昧著良知，將就職宣誓當兒戲，就任後又將憲法棄如敝屣。「台獨」即不能保衛國家，又辜負了國民的付託，理應受國家嚴厲之制裁，全民應集中選票讓毀憲亂政的政黨下台。


姚正玉指出，中華民國邁向112年，是我們國家的名字，中華民國憲法也是我們維繫國祚命脈、保台安邦的護身符，呼籲各界10月10日上午9時一起到北區大道新城十區廣場舉行國慶升旗典禮，齊聲大喊「中華民國生日快樂」，展現護憲保台的決心。

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