高閔琳遭冒名威脅Lin bay好油　報警竟被「謝國樑」恐嚇害全家！

創新科技與體育結合　「臺灣之光」系列4DNFT上架

▲「《臺灣之光》系列4DNFT」合作的運動選手，包含空手道小清新文姿云、舉重精靈方莞靈、羽球男單人氣王王子維、臺灣蝶王王冠閎、女子雪橇第一人林欣蓉、羽量級世界拳后林郁婷、奧運射箭銀牌湯智鈞、神槍手楊昆弼、跨欄女神謝喜恩。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲「《臺灣之光》系列4DNFT」合作的運動選手，包含空手道小清新文姿云、舉重精靈方莞靈、羽球男單人氣王王子維、臺灣蝶王王冠閎、女子雪橇第一人林欣蓉、羽量級世界拳后林郁婷、奧運射箭銀牌湯智鈞、神槍手楊昆弼、跨欄女神謝喜恩。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

創新科技與體育結合！每四年舉辦一屆的亞洲運動會於9/23-10/8舉辦，是亞洲地區規模最大、水準最高的綜合性運動會，業者運用創新科技將選手的動作與外貌，轉化成新媒體藝術作品「NFT」，讓支持者可以通過擁有這些獨一無二的NFT，感受到運動員的努力和奮鬥。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「《臺灣之光》系列4DNFT」由「IP內容實驗室」領軍，並攜手臺灣區塊鏈愛好者協會、成大AIoT運動大數據產學聯盟、未來式互動藝術有限公司、戰國策傳播集團共同組成跨域團隊。其容積擷取（Volumetric Capture）技術與其他3D掃描不同的是，能將選手的動作與外貌，轉化成高品質、360°全視角的真人動態3D模型。利用這樣的模型創作為新媒體藝術作品，並以NFT形式存在於區塊鏈中永久保存，NFT可以作為運動員精神的象徵，擁有真實世界中無法比擬的價值和所有權，它來自於選手的真實運動軌跡，獨一無二，是Web 3.0的創新典範。此次區塊鏈技術由Qubic NFT整合服務提供，讓所有運動愛好者無門檻就可以輕鬆收藏NFT，以行動支持選手。

▲《閃耀之星》銷售扣除相關費用後所得收入將全數捐贈給「中華兒童體育發展協會」，用於運動科學導入兒童體育之推動基金，以達成永續發展。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲《閃耀之星》銷售扣除相關費用後所得收入將全數捐贈給「中華兒童體育發展協會」，用於運動科學導入兒童體育之推動基金，以達成永續發展。（圖／記者陳美嘉翻攝）
「《臺灣之光》系列4DNFT」內也有多位選手參與亞洲運動會，業者期待過此次的合作，可以讓更多人關注科技和體育的結合，並期許4DNFT能夠變成運動員與其支持者之間的共益，支持者可以通過擁有這些獨一無二的NFT，感受到運動員的努力和奮鬥，為中華健兒的努力喝采。

此外，為了響應聯合國「2030永續發展目標」（SDGs），《閃耀之星》（全體選手版）的銷售，在扣除相關費用後所得收入將全數捐贈給「中華兒童體育發展協會」，用於運動科學導入兒童體育之推動基金，以達成體育產業永續發展的願景。

英廸格聯名胡同推極品美味　胡同烤肉、和牛漢堡排上桌

高流「樂團興奮波」挖掘新星　10/11啓動徵選

LUSH回來了！南臺灣首間全新店鋪在漢神巨蛋

王忠偉舞台劇《謝謝大家收看》10/27登衛武營

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞