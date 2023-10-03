創新科技與體育結合 「臺灣之光」系列4DNFT上架
創新科技與體育結合！每四年舉辦一屆的亞洲運動會於9/23-10/8舉辦，是亞洲地區規模最大、水準最高的綜合性運動會，業者運用創新科技將選手的動作與外貌，轉化成新媒體藝術作品「NFT」，讓支持者可以通過擁有這些獨一無二的NFT，感受到運動員的努力和奮鬥。
記者陳美嘉／高雄報導
「《臺灣之光》系列4DNFT」由「IP內容實驗室」領軍，並攜手臺灣區塊鏈愛好者協會、成大AIoT運動大數據產學聯盟、未來式互動藝術有限公司、戰國策傳播集團共同組成跨域團隊。其容積擷取（Volumetric Capture）技術與其他3D掃描不同的是，能將選手的動作與外貌，轉化成高品質、360°全視角的真人動態3D模型。利用這樣的模型創作為新媒體藝術作品，並以NFT形式存在於區塊鏈中永久保存，NFT可以作為運動員精神的象徵，擁有真實世界中無法比擬的價值和所有權，它來自於選手的真實運動軌跡，獨一無二，是Web 3.0的創新典範。此次區塊鏈技術由Qubic NFT整合服務提供，讓所有運動愛好者無門檻就可以輕鬆收藏NFT，以行動支持選手。
「《臺灣之光》系列4DNFT」內也有多位選手參與亞洲運動會，業者期待過此次的合作，可以讓更多人關注科技和體育的結合，並期許4DNFT能夠變成運動員與其支持者之間的共益，支持者可以通過擁有這些獨一無二的NFT，感受到運動員的努力和奮鬥，為中華健兒的努力喝采。
此外，為了響應聯合國「2030永續發展目標」（SDGs），《閃耀之星》（全體選手版）的銷售，在扣除相關費用後所得收入將全數捐贈給「中華兒童體育發展協會」，用於運動科學導入兒童體育之推動基金，以達成體育產業永續發展的願景。