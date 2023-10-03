嘉義市光織影舞中秋連假吸引逾35萬人次 粉紅穿搭享優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬表示，「2023光織影舞」光影藝術展活動期間自9月29日至10月10日每日18時至22時登場，另外展期期間，在高音譜記號廣場推出結合活動的粉紅主題市集「DEAR MOON MARKET」，每天下午4時至晚上10時，邀請60攤特色店家，包含咖啡甜食、特調飲品、鹹食小點、友善小農、寵物零食、風格餐車、藝術手作、植栽盆景、質感選物、療癒小物與圖文插畫等，種類十分多元，同時特別請來全台超人氣冰淇淋品牌「蜷尾家」、日本生吐司名店「嵜本SAKImoto Bakery」等，全台人氣美食及手作文創商品都進駐光織影舞粉紅主題市集。邀請全國民眾Dress code粉色穿搭，一起打造屬於自己的粉紅時尚，成為展覽內容中的一環，還可以享有「DEAR MOON MARKET」市集專屬限定優惠，優惠內容依現場店家提供實際方案為主。
張婉芬說，10月7、8、10日晚上6點30分、7點30分，在「交織」作品前，有2場次的Laser Man舞蹈秀、光影水鼓秀、LED特技馬戲等光影表演活動，10月9日閉幕則有「愛的延續」音樂光影秀。另外，在「Dear Moon Market」粉紅市集舞台區，10月7日至10月9日，下午4時30分及5時30分，安排吉他彈唱、雜耍魔術等街頭藝人演出，活動十分精采，歡迎遊客來嘉體驗。
嘉義市政府觀光新聞處表示，依交通部中央氣象署天氣預報，中颱小犬將靠近台灣，市府將持續觀察颱風動態，並視天候狀態及現場藝術裝置情形等，適度調整光織影舞光影藝術展展出時間，以維護民眾安全及觀賞品質。更多最新消息及詳細活動資訊，請至官方網站（https://gov.tw/nXr）或「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/8oQ5vR）查詢。