林依晨認識好友鄭元暢19年！合拍《惡作劇之吻》色戒版床戲轟動
有一種友情叫作林依晨與鄭元暢，兩人19年前拍攝偶像劇《惡作劇之吻》，成為粉絲心中最經典的「直樹湘琴」CP，在林依晨從影21年來，尺度逼真的親密戲不多，在《惡作劇2吻》與鄭元暢上演蜜月激情戲，已經算是獻出螢幕初體驗。
記者羅凌筠／綜合報導
林依晨首次激情親密戲獻給螢幕情侶鄭元暢，兩人在《惡作劇2吻》的大尺度床戰播出時轟動，被喻為「色戒版偶像劇」，導演瞿友寧選在清晨6點拍攝，房間清場到只剩4人，林依晨、鄭元暢從陽台熱吻到床上，纏綿數十分鐘，鄭元暢在激情處脫掉上衣露胸膛，從臉頰、嘴唇親到脖子、胸前、背部，真實呈現一對蜜月小夫妻的幸福感。
也因為《惡作劇之吻》的粉絲遍布各地，兩人成了最經典的台劇情侶檔，2014年林依晨和老公林于超訂婚，鄭元暢因為有事無法到場，託導演瞿友寧替他送上象徵「一生一世」的13萬1400元紅包大禮，一張大支票搶走全場目光焦點。
鄭元暢曾經在自己的頻道提到，與林依晨多年來感情不散的原因，「入行也快20年了吧，在工作每個階段認識到不同的人，尤其是一開始認識到的朋友最珍貴，主要是因為當初認識到現在都沒有變。」而林依晨俏皮的說：「跟一個沒有耐心的雙子座合作，永遠不用擔心晚收工。」