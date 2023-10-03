35歲沒異狀沒做過乳癌檢查　一篩竟第二期崩潰！醫曝理想篩檢頻率

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根據國健署癌症登記報告，40歲以下罹患乳癌者，在女性人口佔率已從2019年的每10 萬人有15.49人，增長至2020年的21.83人。
黃星華指出，乳癌初期不會有明顯症狀或疼痛感，通常會發現是因摸到乳房腫塊，甚至有較明顯的乳房外觀變化，若傷口難以癒合、皮膚潰爛，病情可能已發展至中晚期，治療更困難，因此定期檢查非常重要。
國健署提供45歲以上，或40歲以上且有二等親家族乳癌病史(媽媽、姐妹、祖母)者，每2年1次免費乳房X光攝影檢查，但部分女性乳腺分佈較密集，屬緻密型乳房，腫瘤組織可能被密集的乳腺擋住，影響X光檢查結果造成「偽陰性」，對此黃星華建議，定期健檢時除乳房攝影，可加上乳房超音波檢查，提高正確診斷率。
此外，40歲以下女性不適合用乳房攝影作為第一次篩檢的工具，可選擇乳房超音波，不只屬於非侵入性檢查，且沒有輻射線，能顯示病灶處並細分出是纖維囊腫、水泡或腫瘤組織，提高早期乳癌的正確診斷率。
🟡乳癌注意事項
📍 飲食均衡，降低油脂攝取，少吃油炸、燻烤食物。
📍控制體重，避免肥胖， 培養運動習慣。
📍定期篩檢。國健署提供45歲以上或40歲以上且有二等親家族乳癌病史者，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。
📍部分女性屬緻密型乳房，恐影響X光檢查結果，建議定期健檢時除乳房攝影，可加上乳房超音波檢查。
📍40歲以下不適合用乳房攝影作為首次篩檢工具，宜選擇乳房超音波。
📍台灣0到1期乳癌治療，有超過95%以上的5年存活率、治癒率， 所有成年女性都可每半年到1年做1次乳房篩檢。