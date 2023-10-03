小犬颱風首波風雨預報！3區達停班標準 花東總雨量上看1100毫米
小犬颱風（國際命名：KOINU）逐漸逼近台灣，明（4）日起各地雨勢將開始加大，根據中央氣象署今（3）日下午1時發布的最新風雨預報資料顯示，從今日到週五（10月6日）颱風影響期間，花東山區總雨量預估可達1100毫米，至於停班停課的機率，未來24小時雨量並未有縣市達標準，風力則是蘭嶼綠島、澎湖達放假標準。
記者張志浩/綜合報導
今日到週五小犬颱風帶來的總雨量預估，花東山區800至1100毫米最多，其次是宜蘭山區500至800毫米、屏東山區400至700豪米、新北山區300至500毫米，至於平地方面，新竹以北地區大約都在80～300毫米，苗栗至嘉義小於80毫米、高雄100至200毫米、屏東200至400毫米、宜蘭300至500毫米，花東500至800毫米最多。
不過在未來24小時降雨，最高的縣市為宜蘭，平地80至150毫米、山區150至250毫米，其次為花蓮，平地50至100毫米、山區80至150毫米，皆未達放颱風假標準。
風力預估方面，蘭嶼、綠島平均陣風7至8級，最大陣風10至11級，澎湖平均陣風6至7級，最大陣風9至10級，是明晨全台目前唯一有達停班停課標準的地區，其餘北北基平均陣風3至4級，最大陣風5至級，桃園以南、宜蘭平均陣風4至5級，最大陣風6至7級，皆未達標。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。