「不希望國慶變分裂日子！」民眾黨：柯文哲會參加府前國慶活動
前總統馬英九昨日在臉書表示，從前年開始，蔡英文政府就將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，翻譯成中文就是「台灣國慶日」，刻意把「台灣」變成國家的名稱，因此他拒絕出席今年10月10日的國慶大會。對此，台灣民眾黨今（3）日表示，黨主席柯文哲不會錯過國家重要的慶典。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲一再強調是柔性政黨，對於國慶是用「中華民國」還是「台灣」名稱彈性較大。去年雙十國慶，馬英九也曾呼籲別稱「台灣國慶日」 「Taiwan National Day」，柯文哲則認為，不管如何凸顯台灣，好歹還是要保留「中華民國」。
去（2022）年10月台北市長任內最後一次參與國慶，柯文哲受訪時表示，國慶日是一個讓全國可以團結凝聚的日子，不希望國慶日變成分裂的日子，每個人都有自己的意識形態，但是在不同位置上，都應盡力讓台灣更團結。
民眾黨文宣部主任兼副秘書長許甫表示，國家是國家、名稱是名稱，國慶是屬於國家重要的慶典，柯文哲不會缺席總統府前舉辦的國慶典禮。
柯文哲擔任台北市長期間，國慶日上午都是先參加北市府在市府廣場前舉辦的升旗典禮，接著在前往總統府前參加國慶典禮。