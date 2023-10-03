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泛視神經脊髓炎生物製劑納健保！須經3月傳統治療觀察

▲健保納入泛視神經脊髓炎生物製劑藥物，有望造福121位病人。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲健保納入泛視神經脊髓炎生物製劑藥物，有望造福121位病人。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者林志怡／台北報導

泛視神經脊髓炎患者隨病程發展，會陸續出現各種程度不一的失能情形，傳統治療以類固醇、免疫製劑為多，衛福部健保署今（3）日宣布，已將相關生物製劑納入健保給付，患者經3個月傳統治療觀察、通過事前審核，即可獲得給付用藥，預計可造福121位病人。

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健保署指出，「泛視神經脊髓炎」是一種自體免疫造成中樞神經系統發炎的罕見疾病，會對視神經、脊髓及腦幹造成損傷，病友急性發作時會出現疼痛、肌肉無力、癱瘓、視力喪失以及膀胱或腸道控制問題，而反覆發作導致需要他人的協助與照護。

衛福部醫審及藥材組組長黃育文指出，傳統治療以口服類固醇及免疫抑制劑為多，但副作用相對較大，這次健保針對符合條件的「水通道蛋白4自體抗體陽性」病友提供含「satralizumab」及「inebilizumab」成分的生物製劑，具有其治療效果，且可降低復發率70至90%，具給付效益。

針對健保給付條件，黃育文解釋，患者仍須經過傳統治療並觀察3個月，若病情輕微，使用傳統療法即可控制，則不用用到這項藥物，且過去臨床觀察上，部分患者通過傳統療法，也同樣能有良好效果。

黃育文說，患者能否採健保方式使用該生物製劑，會採事前審查作法，通過後方可使用，且使用12個月後，會通過「擴展失能量表（EDSS量表）」進行第一次評估，若患者的量表指數維持在6.5以下，代表通過藥物治療的控制狀況良好，可持續用藥，後續每6個月會進行一次評估。

但若使用藥物後，量表指數仍惡化到6.5以上，黃育文說，這時候就代表此藥物治療效果有限、無法通過這項藥物控制病情，並不再適用健保給付，會請醫師協助患者尋求其他治療方案。

此外，黃育文說明，相關藥物經112年8月17日全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，同意將治療泛視神經脊髓炎之2項單株抗體生物製劑藥品納入健保給付，並於112年10月1日生效。預估約有121位病人受惠，平均人年藥費逾200萬元，健保每年挹注約2.42億元。

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