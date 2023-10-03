▲缺牙恐致鄰近齒蛀牙！　4招及時處理助改善

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缺牙治療有四招 植牙非唯一選項臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科醫師林嵐婷指出，及時處理缺牙問題非常重要，能避免這些潛在的健康和功能問題，並維護口腔健康。建議缺牙可以考慮以下幾種處理方法：
一、植牙：在缺牙處植入一個人工牙根，然後裝上一個牙冠。
優點是外觀自然、咀嚼利趨近於自然牙，並能將齒槽骨萎縮的程度降到最低。但缺點是價格昂貴，需要手術，治療的時間較長，且並非所有人都適用。
二、牙橋：利用缺牙區鄰近的自然牙當橋墩，將多個牙齒以牙冠連接在一起。這些自然牙稱為支台牙，上面的多顆牙冠即為牙橋。
優點是相較於植牙，價錢相對便宜，治療時間也較短，且不需要手術。假牙的外觀一樣自然，咀嚼力也與自然牙相近。缺點是健康的支台牙必須做修磨，可能造成敏感，或需要做根管治療。若缺牙的顆數過多，也會造成支台牙的負擔過大，就不適合以牙橋的方式來做贗復。
三、活動假牙：利用鉤子或其他附著裝置將活動假牙固定於口內剩餘的自然牙上。
優點是不需要影響到剩餘的自然牙，且能從口內取下，較容易清潔。缺點是相對較不穩定，較容易有脫落的情形，可搭配假牙黏著劑做使用。能恢復的咬合力，也較固定式的牙橋或植牙差。體積較大，一開始可能影響說話發音，金屬鉤也較不美觀。
四、矯正治療：如果牙齒不齊或咬合問題導致缺牙，矯正治療可能有助於改善情況。
矯正治療改善 時間長但能治根若長期缺牙，造成相鄰牙齒已傾斜，牙齒變得不整齊，咬合高度喪失，可考慮透過矯正治療來改善情況，以利後續的假牙製作。雖然會需要花較長的時間治療，但能較根本的解決改善問題，做出較好的假牙。
依照個人的狀況、預算和偏好 選出最適合方法此外，林嵐婷說，缺牙區的贗復，針對每個人口腔內不同的情況，不一樣的條件，會有各式各樣不同的選擇。建議讓牙醫師詳細檢查評估後，依照個人的狀況、預算和偏好，共同討論，選出最適合的缺牙處理方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59366
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